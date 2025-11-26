Casa Paca no falla a su cita con la subasta benéfica del capón de Cascajares Pese a que no se pujó por animales reales —debido a la gripe aviar—, se batió el récord de recaudación: 140.000 euros

Javier Hernández Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:57

La XVI Subasta Benéfica del capón de Cascajares alcanzó este año una recaudación histórica de 140.000 euros, que se destinarán íntegramente a la asociación Nuevo Futuro. Entre los participantes volvió a estar Casa Paca, fiel a una cita solidaria en la que tradicionalmente intenta pujar por el capón conocido como Josemi. «Fuimos a por Josemi y nos lo trajimos», destacó Germán Hernández, de Casa Paca.

La edición de este año ha sido excepcional: debido a la presencia de gripe aviar no se subastaron capones reales, sino piezas simbólicas. Las pujas se realizaron por viñetas creadas por reconocidos dibujantes de medios de comunicación. Representantes de la firma Christie's se desplazaron a Madrid para coordinar la subasta, que mantuvo el formato competitivo habitual a pesar de la ausencia de animales.

Los participantes sabían que no obtendrían ningún capón físico, pero aun así ofrecieron miles de euros motivados por el carácter benéfico del acto. Las obras alcanzaron cifras muy superiores a las de ediciones anteriores y permitieron superar el récord de recaudación.

En enero, Casa Paca celebrará su tradicional cena vinculada al capón de Cascajares. En esta ocasión, los fondos obtenidos se destinarán al Centro de Investigación del Cáncer para apoyar las líneas centradas en el cáncer masculino.

