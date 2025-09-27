Los carniceros recuerdan el truco de toda la vida para tu cocido sea delicioso: «Cuanto más le pongas...» Con la bajada de temperaturas crece la demanda de platos de puchero y las cucharas toman protagonismo

La Gaceta Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:11 Comenta Compartir

El calendario y el estómago llevan conviviendo durante siglos. Las estaciones marcan lo que se come o lo que pide el cuerpo. Ahora, con la llegada del otoño en el subconsciente de los salmantinos aparece la figura de los platos de cuchara. El cuchareo pasa a un primer plano con el frío. Después de un verano lleno de gazpachos, ensaladas y frutas, ahora toman el protagonismo los platos de puchero. Uno de los más potentes en las mesas de las familias salmantina es el cocido.

En el mercado la tendencia ya se empieza a notar ahora que un jersey no sobra. «La gente ya pide productos para el cocido», explica Agustín Vicente, carnicero salmantino que destaca que la clave es ponerle al cocido cuanto más género mejor. «Cuantas más cosas le pongas, mejor sabrá», sentencia, mientras que enumera un listado de productos que se venden para el cocido en el que aparecen costilla de ternera, tocino, pie de cerdo (salado o fresco), huesos de ternera o de jamón…

Hay que recordar que una receta típica de cocido madrileño para cuatro personas tiene los siguientes ingredientes: dos contramuslos de pollo, un trozo de morcillo, un hueso de caña, otro de rodilla, un trozo de tocino, otro de panceta, dos chorizos, una morcilla de arroz, 300 gramos de garbanzos, medio repollo, dos zanahorias, dos patatas grandes, fideos cabello de Ángel, aceite de oliva, dos dientes de ajo y pimentón de la Vera.

Agustín destaca que la semana ha sido 'floja' al situarse en un momento de entretiempo, con la despedida de las fiestas y la previa del frío. En este sentido, Cándido Gonzalo en su frutería ha notado también muy frío el mercado estos días. «Es una época rara, ya que la gente parece que se ha gastado el dinero en ferias y en el inicio del colegio y ahora está como más parado», destaca.

Cándido Gonzalo también habla de los platos de cuchara como la crema de calabacín. «Se vende el calabacín para cremas, pero cuando haga mucho más frío se notará mucho más», advierte.

En el capítulo de las novedades en el mercado de Salamanca aparecen destacadas las chrimoyas y los caquís. Están siendo muy demadados estos días los tomates pero con sello salmantino.

Hablando de productos con alta demanda estos días en los puestos del mercado salmantino, las salchichas y las hamburguesas se están vendido bien, apuntala Agustín Vicente.

Temas

Frío