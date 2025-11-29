Los carniceros advierten de la subida de los precios ante la escasez: «Los tienen que traer pequeñitos»

José Fuentes Rajo Salamanca Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

Diciembre ya está tocando a la puerta y, con la Navidad a la vuelta de la esquina, muchos salmantinos ya están pensando en el menú de las Fiestas. En el Mercado Central coinciden en que la fecha clave será el puente y que, tras él, llegarán las grandes subidas. De hecho, en las pescaderías, algunos productos han bajado notablemente. El bacalao ha descendido seis euros respecto a la semana anterior y se vende entre los 18,5 y los 19 €/kg. La almeja gorda babosa está de oferta, cerca de los 30 €/kg, en puestos como el 32-33, donde también venden atún rojo fresco y centolla de la ría fresca a 40 €/kg, un precio razonable teniendo en cuenta que en las próximas semanas subirán hasta veinte euros. El resto de pescados se mantiene aunque el besugo sigue subiendo.

En las carnicerías, la escasez de tostones, cabritos y corderos está afectando a los precios. «Los están matando pequeñitos porque no hay», señalan desde el puesto número 53-54, aunque también indican que al ser los «clásicos» de la Navidad son siempre los que más suben. El tostón entero (de entre 4 y 5 kg) sube 5 euros y se sitúa entre los 70 y los 80. El cabrito, por otro lado, ronda ya los 23 €/kg.

Uno de los productos más demandados es la ternera, especialmente el redondo, que se vende en torno a los 17 €/kg, y el solomillo, que se acerca a los 35 €/kg. Al igual que con el pescado, los carniceros recomiendan hacerse con los productos antes de que llegue el puente de diciembre y suban más.

En las fruterías, la semana transcurre tranquila, sin bajadas ni subidas notables. Como es habitual, las mandarinas y naranjas continúan bajando unos céntimos. En puestos como el número 42, llegan como novedad la cereza, que viene de Chile, cerca de los 15 €/kg, y la judía redonda, en torno a los 6 €/kg. Frutas y hortalizas de esta temporada como el membrillo y la alcachofa se venden alrededor de los 2,8 €/kg y los 3,7 €/kg, respectivamente.

Ampliar LA NOVEDAD: LAS ÑORAS Desde los cultivos de Salamanca, vuelven las ñoras a un precio que ronda los 4,8 €/kg. Esta variedad de pimiento, rojo y redondeado ofrece un toque dulce y profundo a las salsas y sofritos.