Las carnicerías, al límite por el precio de uno de sus productos más demandados: «No podemos mantenerlo» La ternera sigue subiendo y arrastra a otros productos como el rabo de toro o los callos. En las fruterías, la mandarina de Valencia ha copado todo el protagonismo. Los productos del mar, más caros que nunca

Elena Martín Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:49 Comenta Compartir

Las ventas en el Mercado continúan recuperando su pulso tras el verano. Los pasillos vuelven a llenarse de clientes después de unas semanas más tranquilas y los vendedores notan ya el regreso de los habituales. Sin embargo, el bolsillo de los compradores se enfrenta a una realidad desigual: mientras la fruta y parte de la verdura mantienen precios estables o presentan novedades de temporada, la carne y, sobre todo, el pescado, continúan disparando sus cotizaciones.

Subidas fuertes en las pescaderías

Ampliar Un pescadero del Mercado muestra una merluza.

El mar está más caro que nunca. La merluza es ahora mismo el producto estrella, pero también el más caro. Se vende a 20 euros el kilo, y los lomos ya alcanzan los 30 euros el kilo, convirtiéndose en uno de los pescados más exclusivos de la semana. «La merluza se está vendiendo mucho, pero fíjate en el precio que tiene», lamenta uno de los pescaderos del Mercado.

El salmón, que la semana pasada se situaba en torno a los 9,90 euros el kilo, ha subido hasta los 14 euros el kilo en piezas. Y es que, según afirman algunos profesionales del sector, la diferencia ha pasado a ser notable en apenas siete días. En cambio, el rape se ha convertido en la excepción. Si la semana anterior estaba hasta 10 euros más caro, ahora se oferta a 19,90 euros el kilo, lo cual ha supuesto una rebaja significativa para un producto muy demandado.

Otros pescados han mantenido precios altos. El mero se ha situado en torno a los 30 euros el kilo, mientras que el pez espada ha alcanzado los 28 euros el kilo. El bacalao, otro clásico, también se ha mantenido en la franja de los 30 euros el kilo.

La ternera sigue al alza y arrastra a otros productos

El discurso es unánime entre los carniceros: la ternera sigue subiendo. La semana pasada ya se advertía de un encarecimiento progresivo y, esta semana, los filetes de ternera alcanzan los 17 euros el kilo. «Cada semana hay que revisar el precio. Antes podías mantenerlo, pero ahora ya no», explica un carnicero.

El rabo de toro, que hace apenas unos días rondaba los 13 euros, ya se vende a 14,90 euros el kilo, reflejando el encarecimiento general de la ternera. Otros derivados siguen esa misma línea. El chorizo fresco, elaborado en el propio mercado, se ofrece a 8,95 euros el kilo, mientras que el curado de más calidad se paga a 22 euros el kilo.

El pollo y el cerdo, en cambio, se mantienen estables, lo que convierte a estas carnes en alternativas más asequibles para los consumidores que buscan equilibrar su cesta de la compra.

Irrumpen con fuerza los cítricos

Ampliar Una frutera del Mercado muestra unas mandarinas de Valencia.

En las fruterías, las sorpresas de la temporada han suavizado el golpe de los precios de otros sectores. La gran novedad ha sido la mandarina de Valencia, que ha llegado con fuerza para inaugurar la campaña de cítricos. Por ahora, se oferta a 2,98 euros el kilo.

Las peras también siguen marcando la campaña. Si la semana pasada las variedades limonera y ercolini se vendían en torno a los 2,80–2,90 euros el kilo, ahora, la del Rincón del Soto se ofrece a 3,60 euros el kilo, siendo este un ligero incremento que ha reflejado la rotación de variedades. Se han mantenido, además, las novedades de la semana anterior: las chirimoyas, que entraron en el Mercado a 4,98 euros el kilo, y las granadas de Elche, a 3,98 euros el kilo. Ambas han sido bien recibidas por los consumidores que buscan frutas propias del otoño.

Estabilidad en la verdura

La judía verde, que la semana pasada alcanzaba los 6,98 euros el kilo debido a la escasez, se ha mantenido como producto de referencia en las fruterías. «Nunca ha estado barata y ahora prácticamente no le ganamos nada», señalaban ya los vendedores.

El calabacín, muy dependiente de la producción local, sigue estable, en torno a 1,70 euros el kilo, tras las subidas que ha registrado en semanas anteriores. También han aparecido en los mostradores las ñoras, muy utilizadas en la cocina tradicional, y que han reforzado la oferta de temporada.