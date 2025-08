«Carmen Martín Gaite es pura vida, frescura, y optimismo»

La Gaceta Salamanca Sábado, 2 de agosto 2025, 17:50 Comenta Compartir

Ohdiosas! es una compañía de teatro fundada e integrada por Raquel Barbero, Cristian García y Miriam González. Este domingo actúan en el Patio Chico, dentro del programa Plazas y Patios, en un homenaje escénico y literario a Carmen Martín Gaite. Caleidoscopio juega a recrear lo que ocurrió en la cabeza de Carmen Martin Gaite durante los 45 minutos anteriores a su fallecimiento el 23 de julio del 2000.

¿Qué es Ohdiosas!?

—Ohdiosas! ha nacido hace muy poquito tiempo, aunque Cristian y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, y junto con nosotros está Miriam, con la que yo también he hecho algunas cosas. Decidimos presentarnos a Plazas y Patios este año y claro, teníamos que presentarnos como compañía. Entonces, hicimos Ohdiosas!, teatro...

Este domingo actuáis en el Patio Chico de Salamanca, ¿qué expectativas tenéis?

—Todas buenas. A nivel técnico y a nivel del espacio, yo personalmente ya he trabajado más veces en el Patio Chico, y no me ha costado mucho proyectar la obra para hacerla en ese escenario. A nivel de la obra, es una propuesta un tanto peculiar. Entonces, sobre todo esperamos que la gente lo reciba bien, que la entienda bien, que se diviertan y que lloren un poquito también. A partir de ahí, ¿qué expectativas tenemos? Que la gente sea capaz de entender todo esto y entrar en el código de la obra, que yo creo que lo van a hacer porque tiene buena pinta.

¿Por qué es una propuesta peculiar?

—En Plazas y Patios, la temática este año es Carmen Martín Gaite. Entonces, lo que hemos hecho a la hora de escribir el texto ha sido documentarnos mucho sobre su vida. Yo soy fotógrafa y estoy en un colectivo de mujeres surrealistas, entonces decidí centrarme un poco en la parte collagista de Carmen. Entonces supe que la obra iba a tener ese tinte surrealista que tiene el mundo del collage. Por otra parte, también quería hacer un homenaje a mi madre, que murió de lo mismo que ella.

¿Cómo nació la idea de centrarse en la hora previa a la muerte de Carmen Martín Gaite?

—Precisamente por el mundo de los collage, y partiendo del libro «Caperucita en Manhattan», donde la protagonista es la metáfora de su hija fallecida. Además en Nueva York, cuando fue la época de más proliferación de los collage. Y bueno, pues a mí me pareció que el momento entre la vida y la muerte, ese momento en el que estás, pero no estás, que la cabeza se empieza a ir y a ti se te empieza a mezclar el mundo ficticio con el mundo real, es el momento que yo quería reflejar.

Al tratarse de una obra atemporal, ¿qué temas trata que pueden aplicarse a la actualidad?

Las crisis de identidad en los personajes. A ti te dan un rol, pero en realidad tú no eres esa persona que la gente cree o el rol que te ha tocado asumir, sino que eres otra cosa muy distinta. Los valores de cada uno, lo que cada uno considera importante en la vida, la búsqueda del éxito que no se encuentra, y finalmente también es ver que el éxito está en otro sitio.

