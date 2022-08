Carbayo se rebela como Ayuso: Salamanca no se apaga

Carlos García Carbayo ha hablado en una rueda de prensa sobre las nuevas medidas de ahorro que pretende implantar el Gobierno. El alcalde, al igual que su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso, se ha rebelado dejando caer que Salamanca no se apaga.

“Ya hemos reducido la luz en nuestro monumento. Nosotros tenemos la Salamanca de día y la Salamanca de noche, vivimos también de la iluminación artística. Ya reducimos las horas de iluminación y en el futuro seguiremos tomando medidas si fuera necesario, pero por el momento con las que hemos adoptado son más que suficientes”, ha asegurado el primer edil del Consistorio.

Por otro lado, Carlos García Carbayo ha pedido “medidas serias” al Gobierno, refiriéndose de nuevo a la decisión de Pedro Sánchez de quitarse la corbata. Además, ha hecho alusión al plan para limitar la temperatura del aire acondicionado y la calefacción, que ha aparecido este mismo martes publicado en el BOE.

“Para comerciantes y transportistas no ha sido fácil. No se puede dictar con un decreto, hay que hablarlo con la hostelería, con las empresas. No parece que esten siendo muy bien recibidas y se puede apreciar cierto descontento por la falta de consenso”, ha finalizado el alcalde