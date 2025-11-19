Carbayo: «Salamanca avanza hacia un campus politécnico urbano» La capital apuesta por la innovación y la tecnología con un nuevo distrito que une universidad, empresas y administración

El Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca dieron este lunes un paso decisivo para la transformación del sector Sendero de las Cregas —donde antaño operó Mercasalamanca— en un gran Distrito Tecnológico llamado a redefinir el futuro económico de la ciudad. La firma del protocolo de colaboración, presidida por el alcaldeCarlos García Carbayo, escenificó el compromiso conjunto de las tres instituciones para impulsar un espacio de innovación, investigación aplicada, transferencia de conocimiento, emprendimiento y formación especializada.

García Carbayo defendió que este proyecto «nace de aquello que mejor sabemos hacer en Salamanca: sumar, acordar y cooperar». En su intervención, destacó que el nuevo distrito se concibe como «un ecosistema abierto que conecta universidad, empresa, administración y ciudadanía», con la aspiración de convertirse en «un nuevo foco de actividad económica y de oportunidades para la ciudad».

El protocolo fija un reparto claro de responsabilidades. La Junta de Castilla y León manifestó su voluntad de colaborar en la organización del sector y de promover la construcción de un edificio tecnológico-empresarial, concebido como un centro de referencia regional para proyectos de nueva generación. Se tratará de un espacio destinado a empresas emergentes, departamentos de innovación y compañías interesadas en aplicar nuevas tecnologías en sus procesos.

Por su parte, la Universidad de Salamanca asumirá el liderazgo en la creación de un edificio polivalente orientado a la docencia, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento. Este centro reforzará áreas estratégicas como la ingeniería, la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías cuánticas, impulsando titulaciones STEM y facilitando el crecimiento de grupos de investigación punteros.

El Ayuntamiento, que aporta los terrenos y la estructuración integral del proyecto, coordinará además la participación de agentes públicos y privados para asegurar la coherencia urbanística y funcional del conjunto. El alcalde subrayó que Salamanca avanza hacia «un campus politécnico urbano que permitirá completar un ciclo de formación y empleo sin necesidad de abandonar la ciudad: estudiar, investigar, emprender y trabajar aquí».

García Carbayo enmarcó el Distrito Tecnológico como un motor para diversificar la economía local: «Con este proyecto hemos puesto los cimientos sólidos de una economía complementaria al comercio y al turismo, que seguimos cuidando, y que, al mismo tiempo, abre puertas a sectores de alto valor añadido».

El regidor proyectó una imagen muy concreta de la actividad futura del distrito: «Pretendemos que una startup tecnológica encuentre aquí su primer laboratorio, que una pyme pueda incorporar soluciones de inteligencia artificial o ciberseguridad salidas de vuestros laboratorios, que un investigador convierta su conocimiento en una patente o en una empresa. Esto es lo que va a pasar en el Distrito Tecnológico».