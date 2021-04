Carbayo: “Papel que sale de Salamanca, papel que no vuelve”

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, exige al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, la convocatoria urgente y extraordinaria del Patronato del Centro de la Memoria Histórica, tras la salida reciente de 20.000 documentos para Cataluña. En la misiva demanda explicaciones sobre otros 400.000 documentos que no se han devuelto a Salamanca en cumplimiento de las sentencias judiciales. Y urge a que se impongan medidas de vigilancia que garanticen el retorno de “papeles” que no se han entregado a sus legítimos propietarios.

“Documento que sale de Salamanca, documento que no vuelve”, ha dicho el alcalde, tras resaltar que el Ministerio de Cultura ha ocultado la última salida de 20.000 documentos, y ni si siquiera ha convocado al Patronato para dar información. Carbayo ha añadido que esta entrega a Cataluña se ha perpetrado sin transparencia y ha sido una puñalada por la espalda, además de un regalo y una concesión de un Gobierno débil. “No han contado con que Salamanca no va a quedarse de brazos cruzados y va a dar la batalla. Salamanca no es más que nadie, pero tampoco menos que Cataluña”, ha subrayado García Carbayo.

Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, también ha apuntado que la Generalidad de Cataluña “no está dispuesta a devolver esos 400.000 documentos, en un claro desafío al poder judicial y ha hecho público su desobediencia a las sentencias. El Gobierno de España les ha dejado hacer. Unos y otros han incurrido en responsabilidades que exigiremos ante los tribunales de justicia”. “La memoria histórica de España”, ha añadido, “no puede ser ninguna moneda de cambio para beneficio de unos pocos. El presidente del Gobierno de España está secuestrado por unos partidos separatistas a los que entrega el Archivo de Salamanca para mantenerse en el poder”.