Carbayo anuncia una reorganización que instituirá patrullas estables en los barrios La iniciativa pretende acerca el cuerpo de seguridad a la ciudadanía

María Andrea Sandia Salamanca Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:57

Durante el acto con motivo del Día de la Policía Local el alcalde, Carlos García Carbayo, ha anunciado una reorganización operativa del cuerpo de seguridad. Así lo ha señalado el primer edil durante el acto institucional que ha tenido lugar en el Teatro Liceo en el que se han entregado las medallas, felicitaciones y despachos de nuevo ingreso, correspondientes al año 2025, así como los reconocimientos a los policías jubilados y la placa que otorga del Casino de Salamanca.

La medida tiene la finalidad de establecer la presencia de patrullas estables en todos los barrios. De esta manera, se pretende acercar el cuerpo de seguridad a la ciudadanía.

Según ha señalado el primer edil, la reorganización del cuerpo es una evolución del proyecto de la Policía en el Barrio que cumple ahora dos años y medio y que ha supuesto todo «un revulsivo para acercar aún más a los agentes al terreno y a la resolución de los problemas que diariamente plantean los vecinos».

El primer edil ha insistido en que la reorganización operativa «nace el diálogo y del consenso» para dar un paso decisivo en la proximidad. «Agentes que conocen aún más a sus vecinos y a su entorno. Vecinos que identifican a 'sus' policías. Canales de comunicación ágiles para trasladar problemas e inquietudes a cualquier hora. Y una respuesta más eficaz al contar con una Policía más pegada al terreno, al detalle y a la realidad de cada calle», ha considerado.

También, ha remarcado que, con el despliegue de patrullas estables en los barrios, se gana en «cercanía, en prevención y en rapidez», ya que habrá «más ojos y oídos atentos, más diálogo, más capacidad para anticipar conflictos y para disuadir comportamientos incívicos», añadió.