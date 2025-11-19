Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Parques y Jardines, Ángel Manso, con los árboles. EÑE

Carbajosa de la Sagrada avanza en la renovación de su arbolado con 42 nuevos ejemplares

El Consistorio incorporará diversas especies como acacias, plataneros o moreras

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:15

Comenta

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada continúa dando pasos firmes en su plan de renovación y mejora del arbolado municipal, una iniciativa que busca modernizar las zonas verdes y reforzar su apuesta por un urbanismo sostenible. El programa contempla la plantación progresiva de nuevos ejemplares en distintas calles, plazas y parques, sustituyendo los árboles envejecidos o deteriorados y ampliando la presencia vegetal en los espacios públicos.

En total, se incorporarán 42 nuevos árboles de diversas especies, entre ellas plataneros, acacias, moreras, almeces y arces plateados. Estas variedades han sido seleccionadas atendiendo a criterios como su resistencia al clima local, el bajo mantenimiento, la capacidad para generar sombra en zonas de tránsito y su aportación estética.

Además de estas especies, el Ayuntamiento estudia la introducción de dos nuevas variedades que podrían plantarse de forma alterna en varias calles. Este modelo de distribución permitiría crear paisajes más atractivos y variados, al tiempo que contribuiría a una mayor protección frente a plagas o enfermedades, gracias a la diversidad vegetal.

El objetivo municipal es garantizar que los nuevos ejemplares se adapten de manera adecuada al entorno, evitando problemas futuros relacionados con raíces invasivas, alergias o deterioro prematuro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  2. 2 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  3. 3 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»
  4. 4 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada
  5. 5 Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  6. 6 Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela
  7. 7 «Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
  8. 8 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en 'First Dates': Â«Me da cosaÂ»
  9. 9 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  10. 10 Hallan a un octogenario que había desaparecido en la zona del Polvorín del barrio de Tejares

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Carbajosa de la Sagrada avanza en la renovación de su arbolado con 42 nuevos ejemplares

Carbajosa de la Sagrada avanza en la renovación de su arbolado con 42 nuevos ejemplares