Carbajosa de la Sagrada avanza en la renovación de su arbolado con 42 nuevos ejemplares El Consistorio incorporará diversas especies como acacias, plataneros o moreras

EÑE Carbajosa de la Sagrada Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:15

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada continúa dando pasos firmes en su plan de renovación y mejora del arbolado municipal, una iniciativa que busca modernizar las zonas verdes y reforzar su apuesta por un urbanismo sostenible. El programa contempla la plantación progresiva de nuevos ejemplares en distintas calles, plazas y parques, sustituyendo los árboles envejecidos o deteriorados y ampliando la presencia vegetal en los espacios públicos.

En total, se incorporarán 42 nuevos árboles de diversas especies, entre ellas plataneros, acacias, moreras, almeces y arces plateados. Estas variedades han sido seleccionadas atendiendo a criterios como su resistencia al clima local, el bajo mantenimiento, la capacidad para generar sombra en zonas de tránsito y su aportación estética.

Además de estas especies, el Ayuntamiento estudia la introducción de dos nuevas variedades que podrían plantarse de forma alterna en varias calles. Este modelo de distribución permitiría crear paisajes más atractivos y variados, al tiempo que contribuiría a una mayor protección frente a plagas o enfermedades, gracias a la diversidad vegetal.

El objetivo municipal es garantizar que los nuevos ejemplares se adapten de manera adecuada al entorno, evitando problemas futuros relacionados con raíces invasivas, alergias o deterioro prematuro.