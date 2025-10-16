Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Carameloraro presenta su nuevo concierto con un show en directo en El Tormes

La banda salmantina ofrecerá un adelanto exclusivo y estrenará su nuevo videoclip este sábado 18 de octubre en la plaza central del centro comercial

La Gaceta

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:46

El Centro Comercial El Tormes acogerá este sábado 18 de octubre a las 20:30 horas un evento muy especial: la presentación oficial del próximo concierto de Carameloraro, la banda salmantina de rock que se ha consolidado como una de las más prometedoras del panorama nacional.

Durante el evento, el grupo ofrecerá un mini show en directo con dos temas y compartirá escenario con algunos de los colaboradores que participarán en su próximo gran concierto, previsto para el viernes 24 de octubre en el CAEM.

Además, los asistentes podrán disfrutar del estreno del nuevo videoclip de la banda, que también se interpretará en directo sobre el escenario, y participar en un sorteo de entradas para el concierto del CAEM.

La jornada promete convertir la plaza central del centro comercial en un punto de encuentro para los amantes de la música en vivo.

Con una trayectoria marcada por su energía y su sonido fresco, Carameloraro ha compartido cartel con artistas como Arde Bogotá, Niña Polaca, Mojinos Escocíos o Jorge Marazu, ha participado en Festivales como Sonorama y ViveFestival y continúa cosechando éxitos tras su paso por certámenes como el Mad Cool Talent o Jóvenes Creadores de Salamanca.

«Queremos acercar nuestra música al público de casa y agradecer todo el apoyo que hemos recibido desde Salamanca. Este evento es una forma de celebrarlo juntos antes del gran concierto del CAEM», explican los miembros de la banda. La jornada promete convertir al Centro Comercial en un punto de encuentro para los amantes de la música en vivo.

Sobre Carameloraro

Banda salmantina de Rock and Roll nacida en mayo de 2021, fundada por cuatro amigos que se unen en este proyecto para dar rienda suelta a su vitalidad, picardía y creatividad. Integrada por David Hernández (voz), Alberto Torres (guitarra), Diego Pindado (teclado), Iván de Castro (batería) y Alejandro Ignacio (bajo). En solo tres años han publicado un disco y un EP, logrando reconocimiento en medios especializados como Mariskal Rock, Rock Culture o Radio 3.

