Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Frame de la película 'Una batalla tras otra'.

Di Caprio y Thomas Anderson nos regalan la joya de 2025

El ganador del Oscar lidera a unos rebeldes antirracistas en 'Una batalla tras otra', mezcla de 'thriller', acción y comedia negra del autor de 'Pozos de ambición'

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 05:00

Probablemente Paul Thomas Anderson (Los Ángeles, 1970) sea el mejor cineasta de nuestro siglo. Desde su irrupción con Boogie Nights (1997), no hay una mancha en su carrera: Magnolia (1999), Pozos de ambición (2007), The Master (2012), El hilo invisible (2017)… Incluso las obras consideradas menores mantienen el listón, de Punch-Drunk Love (2002) a Licorice Pizza (2021). Ahora, para Una batalla tras otra -desde sus primeros pases una favorita de la crítica mundial-, el realizador y guionista californiano se inspira en Vineland, la novela de 1984 de Thomas Pynchon, un autor en el que ya se basó para la psicodélica Puro vicio (2014). Muchos lo calificaban de inadaptable por su prosa densa, desperdigada, compleja. Pero Anderson, valiente, acierta al tomar decisiones arriesgadas, como cambiar la época donde se sitúa. Si el libro transcurría en la era de Ronald Reagan, como reacción a la contracultura de los 60, la película retrata unos EEUU actuales (por cierto, es el primer título de toda su filmografía ambientado en el presente). Eso sí, dibuja un país (aún) más desquiciado, en el que el supremacismo blanco se ha alzado con el poder. Sus cabecillas -entre ellos un grotesco Sean Penn- persiguen a los pocos miembros aún en activo de un movimiento de resistencia. Y secuestran a la hija adolescente (Chase Infiniti) de uno de ellos: Leonardo DiCaprio. Una batalla tras otra se estrena ya en Cines Van Dyck y Van Dyck Tormes.

Pese a traer la acción a nuestro tiempo, en el guión siguen vigentes todos los temas (y contradicciones) del original de Pynchon: la manipulación, la paranoia, la violencia, la vigilancia, el racismo, el desencanto hacia un mundo en el que se ha impuesto la agenda conservadora. Por eso, Una batalla tras otra puede considerarse una carta de amor a la insurrección, la rebeldía, la solidaridad. El personaje de DiCaprio, aunque hoy haya quedado reducido a un paria que recuerda al Gran Lebowski, años atrás lideraba una guerrilla que luchaba por ayudar a los inmigrantes ilegales. La carga política está más presente que nunca en la filmografía de Anderson, como también la parodia. Esta cinta, aparte de la más espectacular que ha rodado -35 mm, VistaVision, gran presupuesto-, es la más heterogénea: mezcla thriller, comedia negra, drama social, western moderno, acción, persecuciones. Aun así, perdura la esencia de su cine, caracterizada no solo por el dominio absoluto de la puesta en escena, sino también por el cariño hacia sus protagonistas, a los que cuida y respeta. Si en el elenco brillan también Benicio del Toro y Regina Hall, la banda sonora la firma una vez más su fiel Jonny Greenwood, guitarrista de la banda Radiohead.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  3. 3 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa
  4. 4 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  5. 5 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  6. 6 «Ahora todo parece un desierto»
  7. 7 Las nuevas señales delimitan ya la zona peatonal de Salamanca
  8. 8 El 98% de los vehículos tiene permiso de acceso a la zona peatonal
  9. 9 Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital
  10. 10 Dimite el alcalde de El Pedroso tras ser condenado por encañonar a una persona: «Mi cabeza ya no puede más»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Di Caprio y Thomas Anderson nos regalan la joya de 2025

Di Caprio y Thomas Anderson nos regalan la joya de 2025