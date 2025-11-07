La capilla de la Vera Cruz, cerrada desde el lunes por la renovación de la iluminación La cofradía anima a visitar el templo a lo largo de este fin de semana en los horarios de apertura

Ángel Benito Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

La capilla de la Vera Cruz permanecerá cerrada desde este lunes debido a las obras de renovación de la iluminación y la instalación eléctrica del interior del templo que acoge a la cofradía decana de la Semana Santa de Salamanca con más de 500 años de vida.

Desde la hermandad salmantina se ha animado a que salmantinos y turistas acudan a visitarla a lo largo del fin de semana que tendrá los siguientes horarios: hoy abrirá de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. El domingo será solo en turno de mañana de 11 a 14 horas.

La cofradía salmantina ha agradecido la aportación del Ayuntamiento de Salamanca para poder llevar a cabo estos trabajos que redundan en una mejora de la visión del arte que acoge la capilla. Por el momento, no se ha fijado una fecha para la reapertura del templo aunque desde la cofradía se ha señalado que se informará debidamente tanto a fieles como al público en general.