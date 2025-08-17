El caos de los taxis en las noches del puente: «Todo el mundo llama a la misma hora» Las fiestas de pueblos cercanos a la capital hacen que la demanda de servicios se dispare

Clara Delgado Salamanca Domingo, 17 de agosto 2025

Muchas de las fiestas de los pueblos salmantinos se concentran en el fin de semana del 15 de agosto. Cientos de salmantinos que estos días pasan sus días en la capital deciden pasarse por alguno de los pueblos próximos a la ciudad que están de fiesta estos días para pasar de una manera más llevadera y entretenida los días de calor.

Muchos de estos salmantinos optan por el taxi como medio de transporte para asistir a estas fiestas y así no coger el coche. El problema llega a la hora de volver a Salamanca, cuando la demanda de servicios se dispara.

«Todos quieren volver a la misma hora a Salamanca y todos llaman a la misma hora, cuando se acaba la orquesta en el pueblo correspondiente. La hora punta suele ser las 7 de la mañana», narra Marcelino García, un taxista de la capital salmantina. «De 2 a 5 de la mañana sobran taxis, pero nadie quiere irse a esa hora. Este fin de semana se nota más porque hay muchas fiestas en toda la provincia. Estos días se notará más el servicio en Carbajosa, que es a donde irá más la gente de Salamanca», explica.

«El tiempo de espera puede ser mayor si la ciudad está muy saturada de servicios», explican algunos taxistas de la ciudad.

Sin hablar de cifras exactas, muchos taxistas coinciden en el aumento de la demanda durante la madrugada. «Si un pueblo tiene 2.000 habitantes y 500 de ellos necesitan taxi, el trabajo se puede extender desde medianoche hasta la mañana siguiente», explican.

También aseguran que no se aumenta el número de taxis para estos servicios nocturnos. «Hay unos turnos ya específicos que cada taxista ya sabe», explica Miguel Ángel, otro taxista de la capital. Según afirman estos conductores, en días normales, especialmente durante el fin de semana, operan más de 100 taxis en Salamanca. Este número no se incrementa durante la celebración de fiestas en los pueblos.

Como explican algunos taxistas de la ciudad, las tarifas no cambian durante las noches de agosto. «Si el servicio se realiza de noche, entra en vigor la tarifa nocturna habitual, pero no se aplican recargos por tratarse de fechas festivas», explican los taxistas de la ciudad. «El taxi siempre trabaja con las tarifas reguladas por el Ayuntamiento y por la Junta de Castilla. No se pueden tocar. Tú cobras lo que marca el taxi», apunta Miguel Ángel.

Aunque algunas personas piensen que las fiestas suponen más beneficios económicos, hay taxistas que prefieren trabajar en días normales en los que no hay tantas fiestas. Las fiestas pueden generar más movimiento, pero también más complicaciones, como atascos, cortes de calles o clientes bajo los efectos del alcohol. Esto hace que no siempre compense el esfuerzo extraordinario que realizan en estos servicios nocturnos de verano, y no todos los taxistas las consideran una buena oportunidad para trabajar.