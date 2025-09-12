«Cantar aquí es la excusa ideal para conocer la ciudad» La joven sevillana Marta Santos actúará por primera vez en Salamanca, a las 22:00 en la Plaza Mayor

EÑE / Paula Zorita Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:15

Con apenas un par de años de carrera profesional, la jovencísima Marta Santos se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del flamenco-pop actual. Su desparpajo y naturalidad en redes sociales la catapultaron a la fama casi sin proponérselo, y hoy suma discos de oro, premios y millones de escuchas en plataformas. Con canciones como 'Algo sencillito' o 'Me sabe a sal', la sevillana ha conquistado a un público que conecta con su frescura y con esa manera tan personal de mezclar flamenco, pop y ritmos latinos.

El próximo 12 de septiembre, dentro de la programación de las Ferias y Fiestas de Salamanca, Marta se subirá al escenario de la Plaza Mayor para ofrecer un concierto que promete ser tan luminoso y vital como su música. Será su primera vez en la ciudad, una ocasión especial para descubrir en directo a una artista que, paso a paso, se está ganando un lugar destacado en la nueva generación de voces femeninas de la música en español.

Marta, su carrera ha despegado de una forma vertiginosa en los últimos años. ¿Cómo recuerda sus inicios, grabándose con el móvil y una guitarra, y qué queda de aquella Marta en la artista que es hoy?

–No sé si llamarlo vertiginoso… yo lo vivo más como dejarme llevar. Es verdad que en apenas un año han pasado muchas cosas bonitas y divertidas que jamás habría imaginado. Los inicios los recuerdo con mucho cariño porque, en realidad, no están tan lejos: fue el año pasado cuando empecé a grabarme con el móvil y la guitarra y a subir esas canciones a Instagram. Todavía siento que sigo siendo la misma mujer que cogió su teléfono y se atrevió a compartir lo que cantaba. Quizás lo único que ha cambiado es que ahora me siento más comprometida con la música, sobre todo con la parte de trabajo y disciplina que antes no estaba tan presente.

¿Cuánto influye su tierra y su gente en su forma de cantar y en sus letras?

–Influye en todo. Yo soy quien soy gracias a mi gente y a mi tierra, y sin ellas no concibo cantar. Están en mi forma de expresarme, en mi acento, en mi manera de sentir la música. Esa raíz es la que me da identidad y la que me acompaña en cada escenario.

Su propuesta mezcla pop, flamenco y ritmos latinos. ¿Cómo definiría su estilo para alguien que aún no te ha escuchado?

–Creo que lo has definido muy bien. Es una mezcla sincera de todo lo que he escuchado a lo largo de mi vida y de lo que soy como mujer. Intento interpretarlo siempre de una manera honesta y respetuosa, porque al final mi música es una carta de presentación: habla de lo que me gusta, de cómo siento y de lo que quiero transmitir.

¿Qué le inspira a la hora de escribir canciones como 'Algo sencillito' o 'Me sabe a sal'?

–Las canciones tienen que transmitirme cosas positivas, alegres y divertidas. Ese es mi filtro: si no lo siento así, no pasa el corte (ríe). Me gusta que las letras tengan esa chispa que te hace sonreír y que al escucharlas te den ganas de bailar o de disfrutar de la vida.

Sus primeras versiones en redes se hicieron virales y llegaron a millones de personas. ¿Qué papel tienen hoy en su carrera Instagram y TikTok?

–Un papel enorme. Creo que, en la música de hoy, son herramientas fundamentales para acercar nuestro trabajo a más gente. A mí me han permitido darme a conocer de una forma muy directa, sin intermediarios, y sigo utilizándolas con la misma ilusión para compartir mi música y mantener el contacto con quienes me escuchan.

¿Se siente más libre o más presionada por esa inmediatez que generan las plataformas digitales?

–Nunca he sentido presión. Publico cuando siento que tengo algo que ofrecer y cuando realmente me apetece. Para mí es un espacio de libertad, no una obligación. Esa naturalidad creo que la gente la percibe y la agradece.

Su primer álbum, Poquito a poquito, logró disco de oro y premios importantes. ¿Qué significó para usted este reconocimiento en tan poco tiempo?

–Fue una mezcla de alegría, satisfacción y orgullo. Es un reconocimiento a un trabajo hecho con muchísima ilusión. Cuando ves que las canciones llegan a tanta gente y que se valoran de esa manera, sientes que todo el esfuerzo ha merecido la pena.

¿Habrá nuevo disco pronto?

–Si todo va como está previsto, habrá nuevo disco de cara a Navidad. Podéis esperar un puñado de canciones que invitan a disfrutar de las pequeñas cosas y que transmiten ganas de seguir adelante. En definitiva, será Marta Santos en esencia: cercana, vital y con mucho corazón (ríe).

¿Qué espera del concierto de Salamanca y qué puede esperar el público salmantino de tu directo?

–Nunca he estado en Salamanca, así que será la ocasión perfecta para conocer vuestra ciudad, que me parece fantástica. Yo solo espero disfrutar de vuestra compañía y que juntos podamos desconectar de los problemas cotidianos. Si esa noche conseguimos simplemente sentir la música en plenitud, para mí el objetivo estará más que cumplido.

¿Tiene algún ritual antes de salir al escenario?

–Me gusta estar tranquila antes de salir. No tengo grandes manías, solo comparto con mi equipo un pequeño grito de guerra a pie de escenario para cargarnos de energía y salir con toda la fuerza posible.

Ha compartido cartel con artistas como Tom Jones o Camilo. ¿Qué ha aprendido de vivir esos festivales y de ver de cerca a figuras tan consolidadas?

–He aprendido que todavía queda mucho camino por recorrer. Ver de cerca a artistas con trayectorias tan largas y sólidas es una lección de humildad y una motivación enorme. Te das cuenta de lo que significa la constancia y del esfuerzo que requiere mantenerse tantos años arriba.

¿Cómo logra mantener los pies en la tierra?

–Mis pies siempre están en la tierra… volar es para los pájaros (ríe). Tengo claro de dónde vengo, quién soy y lo que quiero, y eso es lo que me ayuda a mantenerme sencilla y cercana.

¿Qué consejo le daría a alguien que sueña con dedicarse a la música?

–Con la poca experiencia que tengo, lo único que puedo decirles es que se diviertan, que hagan lo que realmente les gusta y no lo que piensen que va a gustar a los demás. La autenticidad es lo que conecta con la gente.

¿Cuál es la mayor satisfacción que le da esta carrera y qué es lo más duro de ella?

–Lo mejor es poder viajar y conocer gente nueva. Y lo más duro… ¡también viajar y conocer gente nueva! (ríe). Es la parte positiva y negativa a la vez: te enriquece muchísimo, pero también implica estar lejos de casa y de los tuyos.

Si tuviera que definir su momento actual con una palabra, ¿cuál sería?

–Ilusión. Es lo que siento cada día con todo lo que está pasando.

¿Qué mensaje le gustaría enviar a los salmantinos antes de su concierto?

–Que disfruten de su gente, de su tierra y de esos pequeños momentos que dan sentido a la vida. Y que, por supuesto, vengan a compartir conmigo una noche emocionante.