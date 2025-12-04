Candelario prepara una Navidad con talleres, tradición y propuestas para todas las edades

La Navidad en Candelario se vive intensamente con múltiples actividades como el Belén Viviente en la Cuesta de la Romana.

El municipio de Candelario ha diseñado un completo programa de actividades para celebrar la Navidad, donde combina talleres creativos, propuestas familiares y citas tradicionales que dinamizarán las calles del pueblo desde el 6 de diciembre hasta la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero.

Las fiestas comienzan el 6 de diciembre, jornada en la que se celebrará un taller de cestería en las Antiguas Escuelas (Centro de Artesanos y coworking), de 10:30 a 13:30 horas. Ese mismo día tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la inauguración de las luces navideñas y el mercadillo con chocolate y vino caliente, instalado en la Plaza del Humilladero desde las 12:00 horas hasta el cierre.

El 7 de diciembre, también en las Antiguas Escuelas, los asistentes podrán participar en un taller de balanzas romanas de 11:00 a 14:00 horas. Además, el mercadillo navideño volverá a abrir sus puestos en la Plaza del Humilladero a partir del mediodía.

La creatividad volverá a ser protagonista el 13 de diciembre con un taller de cerámica dedicado a la elaboración de adornos navideños, que se desarrollará de 17:00 a 20:00 horas. Tres días después, el 16 de diciembre, se repetirá la actividad con una nueva sesión centrada en la creación de casas navideñas de cerámica.

El 20 de diciembre regresará el taller de cestería por la mañana, seguido del ya habitual mercadillo navideño en la Plaza del Humilladero. Pero será el 21 de diciembre cuando la expectación sea mayor: además del mercadillo, Candelario recibirá la visita de Papá Noel, una de las citas más especiales para los más pequeños.

Tras los días festivos, la programación continúa el 26 de diciembre con la II Edición Masterchef, actividad que requiere inscripción previa. El 27 de diciembre será especialmente completo: por la mañana se celebrará la Carrera San Silvestre, incluida en el XII circuito de carreras populares de la Diputación de Salamanca, y por la tarde tendrá lugar el tradicional Belén Viviente a las 17:30 horas en la Cuesta de la Romana, organizado por la Asociación Cultural Cuesta de la Romana. Ese mismo día, además, el público podrá disfrutar de un espectáculo de magia.

La programación concluirá el 5 de enero con la llegada de los Reyes Magos, que pondrá el broche final a unas fiestas pensadas para vecinos y visitantes.

