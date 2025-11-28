Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un repartidor entrega un paquete en una casa. ALMEIDA

«La campaña duplica los envíos y este ritmo continúa hasta Reyes»

Las empresas de reparto afrontan estos días un volumen de paquetes que llega al doble de lo habitual

Belén Hernández

Salamanca

Viernes, 28 de noviembre 2025, 05:55

El Black Friday ha vuelto a sacudir de lleno la logística en Salamanca. Las empresas de reparto afrontan estos días un volumen de paquetes que llega al doble de lo habitual, una presión que se prolongará durante semanas y que convierte cada jornada en una carrera contrarreloj.

En una empresa de reparto de la ciudad, la encargada lo resume sin rodeos: «El volumen ha aumentado al doble respecto a un día normal… Y va a seguir subiendo».

«Hace un mes empezamos con reuniones y conferencias para organizarnos», explica la responsable. La previsión es imprescindible, pero aun así, la realidad supera cualquier plan.

La encargada reconoce que han tenido que reforzar plantilla, reorganizar rutas y aumentar turnos: «Todo aumenta: la gestión, el personal, los horarios… todo. Aumentar, aumentar… todo».

Pero la llegada de personal temporal también implica retos: «Al tener plantilla nueva, no se encuentran, no tienen la misma agilidad que los habituales».

La campaña no dura un día, ni un fin de semana. Dura más de un mes. «La temporada es todo diciembre. Se empieza con el «Black Friday» y se acaba con Reyes», recuerda la trabajadora. Entre compras, regalos y devoluciones, el calendario logístico no da respiro. De hecho, el incremento de las devoluciones se nota especialmente: más compras significan más retornos. Aunque desde la empresa apuntan que, en su caso, «tampoco te creas que hay muchas».

El desbordamiento del reparto no solo afecta a compradores domésticos. Los talleres de la ciudad están especialmente golpeados por los retrasos. Un mecánico de Salamanca lo denuncia así: «Los usuarios se quejan porque no les llegan las piezas de las motos por culpa del Black Friday. Andan saturados, con plantillas de refuerzo que no se enteran y se lían, y se retrasan los envíos. Hoy han pasado varios clientes y no tenía la pieza que esperaba para hoy».

En Salamanca, como en el resto del país, el Black Friday ya no es un día: es la mayor prueba de resistencia del año. Y para quienes cargan, clasifican y reparten, cada paquete «tiene vida propia».

