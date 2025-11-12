Cambiado el 85% de los metros de canalizaciones previstos Quedan por renovar 1.788 metros de tuberías en 69 calles de la capital, con una inversión de 3,7 millones de euros, priorizando las zonas con más reventones y preservando el patrimonio histórico en Libreros

El plan de renovación de las tuberías de abastecimiento de agua previsto para este año en la capital contemplaba el cambio de 12.544 metros de canalizaciones. En estos momentos, quedan 1.788 metros por sustituir, lo que supone que ya se ha ejecutado el 85% del plan anual, que proyectó actuaciones en 69 calles de la ciudad, distribuidas entre los barrios Blanco, Centro, Pizarrales, Garrido, Estación, Chamberí, Chinchibarra, La Vega, Prosperidad y Vidal.

La actuación conlleva una inversión de 3,7 millones de euros y comenzó con los trabajos en el Camino de las Aguas. Según fuentes municipales, en lo que va de mandato se han renovado más de 15,6 kilómetros de tuberías en 74 calles, con una inversión total de 4,8 millones de euros.

En este plan se ha dado prioridad a las zonas con mayor frecuencia de reventones, como la avenida de San Agustín, la calle Alfareros, en el barrio de Vidal, o el propio Chamberí.

Al programa se suma la reciente licitación de la renovación de las canalizaciones en la histórica calle Libreros, con una partida de 543.633 euros, destinada no solo a la sustitución de la infraestructura, sino también a la reparación del pavimento.

De acuerdo con las indicaciones de la Comisión Territorial de Patrimonio, la intervención deberá preservar el mayor número posible de losas de granito. Estas piezas, de medio metro de ancho y longitud variable, serán retiradas para su restauración, mientras que las que presenten roturas en las esquinas se serrarán para acortar su longitud. Otras, debido a su avanzado deterioro, deberán ser sustituidas.

Tanto las redes de saneamiento como las de distribución de agua serán reemplazadas en toda la calle, dada su antigüedad.