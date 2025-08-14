La calima y los fuegos agravan una calidad del aire peligrosa para grupos de riesgo El día con mayor contaminación se produjo el lunes cuando llegó a 53, 13 puntos por encima del límite

Á. B. Salamanca Jueves, 14 de agosto 2025, 06:15

El humo procedente de los incendios no es solo el olor a quemado. Sobre todo, es la calidad del aire, medida a través de los niveles PM10 (la cantidad de partículas inhalables de menos de 10 micras en suspensión). Las altas temperaturas y la sucesión de incendios ha provocado que el aire de Salamanca abandone la calidad óptima que le caracteriza.

La provincia cuenta con dos estaciones en la capital (una situada en el barrio de Capuchinos y otra en la zona de La Aldehuela) mientras que tiene otro control en El Maíllo. Este miércoles, las dos estaciones de la capital tenían una clasificación de «regular» marcada con nivel amarillo. En una de ellas se alcanzaba los 42,8 —justo por encima de los 40 recomendados—, situación que se repetía en La Aldehuela donde además se presentaban unos niveles altos de ozono con 69,9 que, aunque dentro de los límites ya invitaban a la precaución, según el Índice de Calidad del Aire. En este caso, también se superó el límite de las partículas finas menores a 2,5 milímetros con 15,3 microgramos por metro cúbico, superior a los 10. Estas son las más dañinas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones y provocar inflamación, enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

No obstante, el lunes debido al incendio que se registró en El Montalvo se anotó una calidad del aire «desfavorable» con un nivel de ozono de 94,4 y hasta 53 particulas de menos de 10 micras. En estos casos, afecta a la mayoría de la población que puede experimentar efectos sobre la salud y los grupos de riesgo problemas muchos más serios.

En el caso del Maíllo coincide con la capital en una calidad del aire «regular» con unos niveles de ozono de 103, 1 que superan las recomendaciones y unas partículas inferiores a 10 micras de 21,3.

Estos niveles no suelen afectar a la población en general pero sí puede presentar un peligro moderado para grupos de riesgo con problemas respiratorios.