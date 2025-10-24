Calidad, creatividad e innovación: las señas de identidad de Floristerías Bedunia

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:59 Compartir

Víspera de Todos los Santos o Noche de Brujas es una fiesta de origen pagano que se celebra todos los años el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años conocido como Samhain. De hecho, Halloween es la forma contraída de la frase All Hallow's Eve All Hallow's Eve. Su final era algo muy cercano a lo que en nuestra cultura celebramos como el Día de Todos los Santos, en el que cada familia y amigos recuerdan a los que ya se han ido colocando flores en sus lápidas reavivando todos los sentimientos que nos unían a esa persona.

Floristerías Bedunia te asesora sobre sus preferencias florales basadas en calidad, precio y durabilidad:

Dendranthema ( Chrysantemo Margarita)

Son las grandes estrellas de este momento. Presentes en cada jardín y huerto de nuestros pueblos siempre acompañaron las visitas al Campo Santo. Floristerías Bedunia trabaja con tres variedades que aseguran una durabilidad un 50% superior a las habituales, así como una terminación estética del trabajo de gran impacto. El significado de los crisantemos respecto al duelo es el de longevidad y eternidad. El color blanco, que simboliza la honestidad y el amor leal; y el naranja, que simboliza el amor delicado, son los «más apropiados» para el momento.

Lilium Oriental

Floristerías Bedunia solo recomienda el Lilium Oriental en sus variedades dentro de los colores blanco, rosa o amarillo y reniega del Lilium. La de menor precio, pero una calidad y durabilidad no comparable. El Lilium Oriental desprende un aroma particularmente intenso que desde tiempo atrás se ha asociado con la tranquilidad del alma del difunto. De hecho, según una creencia cristiana, en la tumba de la Virgen María había Lilium Longiflora o lirios, razón por la cual estas flores siguen siendo protagonistas del 1 de noviembre en nuestros días. Representan el reconocimiento y la simpatía hacia aquellos que ya no están.

Rosa

Como «reina» de las flores, son muy utilizadas en arreglos funerarios y en ramos para expresar condolencias. Las más apreciadas para llevar al cementerio son las blancas, que muestran la pureza del alma que parte, la admiración y el agradecimiento hacia la persona fallecida y también la voluntad de un nuevo comienzo hacia su familia y amigos.

Las rojas también tienen un gran protagonismo en el Día de Todos los Santos, ya que son el símbolo más universal del amor eterno que nos une a aquellos que se han ido.

Floristerías Bedunia trabaja con variedades como Mondial o Iceberg en la rosa blanca y Grand Gala y Red Velvet en la roja, asegurando una durabilidad deseada en los trabajos realizados sobre base de esponja Premium.

Claveles

El clavel es la flor nacional de nuestro país, concretamente en color rojo, por este motivo están presentes en muchas de nuestras fiestas populares. Pero, al mismo tiempo, son una de las flores más usadas para honrar la memoria de los muertos. Su durabilidad en las variedades Select Supra y Select permanecen en todo su esplendor durante más tiempo que otro tipo de flores. Los claveles poseen diferentes significados según su color. El rojo representa el respeto y admiración por la persona fallecida, los claveles blancos son símbolo de la pureza del alma. Por su parte, los de color rosa expresan el recuerdo.

Gladiolos

Los gladiolos denotan la ausencia de un ser querido y la tristeza por su pérdida. Las flores de los gladiolos crecen en forma de espiga, como si se tratara de una espada o de una lanza, motivo por el que asocia a la ascensión del alma al cielo en las creencias cristianas. Floristerías Bedunia dispone de un elenco muy amplio de variedades florales que permiten la personalización absoluta de los arreglos decorativos florales para el Día de los Santos.

