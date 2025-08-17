Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios Los medidores se sitúan en nivel rojo por el alto nivel de partículas perjudiciales

Ángel Benito Salamanca Domingo, 17 de agosto 2025, 13:00

La gran cantidad de incendios en la provincia de Salamanca ha provoca una situación de alto riesgo para las personas al empeorar la calidad del aire. Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian unos niveles elevados de partículas en todo el oeste de la Comunidad, que son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales que se están produciendo en esta zona de Castilla y León, Galicia y Portugal.

Los datos de las dos estaciones de medición localizadas en Salamanca y que se recogen a nivel mundial en https://www.iqair.com/es/ son extremadamente altos. Concretamente a las 12:56 horas en una de las estaciones que mide oficialmente los datos atmosféricos de la capital señala que la calidad del aire es desfavorable, debido a unos índices de 50,6 partículas de menos de 10 microgramos. Esto supone que toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud y los grupos de riesgo efectos muchos más serios.

La Junta de Castilla y León si los niveles son más elevados (>regular), las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual. Además, en esta situación se recomienda para estas personas el uso de mascarillas o mantenerse en sus domicilios mientras dure esta situación.