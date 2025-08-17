Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del incendio de Cipérez. D. SÁNCHEZ

Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios

Los medidores se sitúan en nivel rojo por el alto nivel de partículas perjudiciales

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:00

La gran cantidad de incendios en la provincia de Salamanca ha provoca una situación de alto riesgo para las personas al empeorar la calidad del aire. Los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León evidencian unos niveles elevados de partículas en todo el oeste de la Comunidad, que son consecuencia directa de las emisiones ocasionadas por los numerosos incendios forestales que se están produciendo en esta zona de Castilla y León, Galicia y Portugal.

Los datos de las dos estaciones de medición localizadas en Salamanca y que se recogen a nivel mundial en https://www.iqair.com/es/ son extremadamente altos. Concretamente a las 12:56 horas en una de las estaciones que mide oficialmente los datos atmosféricos de la capital señala que la calidad del aire es desfavorable, debido a unos índices de 50,6 partículas de menos de 10 microgramos. Esto supone que toda la población puede experimentar efectos negativos sobre la salud y los grupos de riesgo efectos muchos más serios.

La Junta de Castilla y León si los niveles son más elevados (>regular), las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual. Además, en esta situación se recomienda para estas personas el uso de mascarillas o mantenerse en sus domicilios mientras dure esta situación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salamanca, en llamas: cinco incendios activos, uno en nivel 2, gente desalojada y un pueblo que ha recuperado el agua potable
  2. 2 Noche de evacuaciones, pueblos vacíos, residencias desalojadas y albergues abiertos: la batalla contra el fuego en Salamanca sigue viva
  3. 3 Pintada vandálica en el toro de Osborne de Arapiles
  4. 4 Tirón de orejas municipal a un piso turístico por tender ropa en un balcón de la Plaza
  5. 5 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  6. 6 El incendio de El Payo baja a nivel 1 y se permite el realojo de los vecinos
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 16 de agosto de 2025
  8. 8 Localizado el hombre de 77 años desaparecido en Barbalos tras una intensa búsqueda nocturna
  9. 9 La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Barbalos
  10. 10 Estos son los festejos taurinos que se podrán ver este fin de semana por televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios

Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios