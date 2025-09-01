Un QR para calcular los tiempos en el Hospital: «¿Cuánto tarda mi análisis?»

Javier Hernández Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:46 Comenta Compartir

Además de la instalación de vinilos de color a media altura de las paredes, el servicio de Urgencias de Salamanca se llenado de unos planos -indicando donde está cada zona- y unos códigos QR que los pacientes pueden escanear para obtener información útil sobre «instrucciones de cómo funciona el servicio, qué se hace en cada zona de Urgencias o cuánto puede demorarse cada una de las distintas pruebas que se realizan a los pacientes», explica Rubén Cañizares. La idea es que los usuarios de Urgencias sepan qué esperar cuando se espera porque una de las principales quejas cuando se acude a un servicio de Urgencias son las horas que transcurren desde que se llega hasta que se sale. Esta guía ayuda a los usuarios a entender que no están perdiendo el tiempo ni se han olvidado de ellos, sino que todos los procesos toman su tiempo. Por ejemplo, se explica que una analítica de sangre tarda entre una hora y media o dos horas en obtener los resultados.

Se argumenta que el proceso por el que un paciente de Urgencias pasa a ser hospitalizado debe seguir unos pasos que, en ocasiones, se ralentizan porque hay que esperar a que se liberen y limpien las camas en la planta específica a la que tiene que acudir cada enfermo.

Otro dato de interés es el relacionado con las pruebas de imagen. Si el urgenciólogo solicita un TAC o una ecografía, hay que buscar un hueco en el que la máquina esté libre y esto puede demorarse unos 30 minutos. Posteriormente, desde que se hace la prueba hasta que el radiólogo la valora y emite un informe transcurren otros 30 minutos. Otras pruebas diagnósticas muy frecuentes en Urgencias como las radiografías o el electrocardiograma son inmediatas, aunque es necesario que un celador acompañe al paciente hasta la zona de Radiodiagnóstico y esperar a que la máquina esté disponible.

Comunicación clara

El Hospital de Salamanca apuesta por dos conceptos en boga como son los de 'accesibilidad' para el usuario y 'comunicación clara'. Afecta a cartelería, circuitos y en un futuro también se plantean iniciativas relacionadas con las cartas de citación.