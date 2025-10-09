Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Caja Rural trae a Salamanca al cirujano y conferenciante Mario Alonso Puig

Bajo el lema 'Dando Juntos un Gran Salto', Caja Rural de Salamanca de la mano de Mario Alonso Puig invitará a los asistentes a reflexionar sobre el poder de la mente, la gestión de las emociones y la importancia de cultivar una actitud positiva

La Gaceta

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:50

Caja Rural de Salamanca trae a la ciudad al reconocido médico - cirujano, conferenciante y escritor Dr. Mario Alonso Puig, en una jornada que promete ser una experiencia transformadora.

La entidad anuncia con entusiasmo la celebración de la conferencia titulada «Dando juntos un gran salto: crecer, evolucionar y transformar», que se celebrará el viernes 29 de octubre a las 17:00 horas en la Sala Mayor del Palacio de Congresos de Salamanca.

El Dr. Mario Alonso Puig es una de las voces más reconocidas en el ámbito del desarrollo personal y el liderazgo. Fellow en cirugía por la Universidad de Harvard y miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo los avances en medicina, neurociencia y psicología positiva pueden aplicarse al crecimiento humano.

En el marco del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos vinculados al bienestar y la salud, la educación de calidad y la alianza para lograr los objetivos, Caja Rural de Salamanca organiza una ponencia gratuita abierta a la sociedad. Para adquirir las entradas, solo deben acceder a su página web www.cajaruralsalamanca.com.

Más que una conferencia, esta cita se plantea como un auténtico viaje interior. Con su inconfundible estilo —cercano, pedagógico y profundamente humano—, Mario Alonso Puig invitará a los asistentes a mirar más allá de lo evidente, a explorar los límites de la mente y a reconectar con la confianza, la creatividad y la serenidad interior.

«Contar con Mario Alonso Puig es un verdadero privilegio; su mensaje refleja los valores de nuestra Entidad: confianza en las personas, superación y progreso desde el corazón, transformando vidas con talento, cooperación y esperanza» – afirmó José Ignacio Juez, Director General de Caja Rural de Salamanca.

Caja Rural trae a Salamanca al cirujano y conferenciante Mario Alonso Puig