Caja Rural de Salamanca renueva su compromiso con la Lotería Solidaria en apoyo al Banco de Alimentos La Entidad Financiera, La Gaceta Regional de Salamanca, Globalia Artes, Gráficas, Cadena SER y Grupo Limcasa se unen un año más para sumar esfuerzos en favor de la solidaridad en Salamanca

La Gaceta Jueves, 23 de octubre 2025, 14:02 Comenta Compartir

Por decimonoveno año consecutivo, Caja Rural de Salamanca vuelve a respaldar la tradicional Lotería Solidaria a favor del Banco de Alimentos, mediante la venta de participaciones para el Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebrará el próximo 22 de diciembre.

En esta iniciativa, la entidad financiera cuenta un año más con el apoyo de La Gaceta Regional de Salamanca, Globalia Artes Gráficas, Cadena SER Salamanca y Grupo Limcasa, que unen fuerzas para impulsar este proyecto solidario ya consolidado en la provincia.

El número seleccionado para esta edición es el 87.328. Con cerca de 2.000 décimos, se pondrán a la venta más de 24.000 participaciones de Lotería Nacional. Cada participación tendrá un coste de 2 euros, más un donativo adicional de 40 céntimos, autorizado por la Delegación de Economía y Hacienda, que se destinará íntegramente al Banco de Alimentos de Salamanca.

Los boletos estarán disponibles en toda la red de oficinas de Caja Rural de Salamanca, distribuidas por las provincias de Salamanca, Ávila y Valladolid, contribuyendo así a una causa que cada año moviliza a cientos de personas solidarias.

La presentación oficial tuvo lugar en la sede de la entidad financiera, con la presencia del presidente del Banco de Alimentos, Godofredo García, y su tesorero, Goyo Pérez; además de Susana Sánchez, Responsable del Departamento Comercial de La Gaceta; Jesús Martín, director Informativo de Radio Salamanca; Carlos González, gerente de Globalia; y Vicente Jaén, director de Negocio y Marketing de Caja Rural de Salamanca.

Durante el acto, Godofredo García quiso destacar: «Un año más, queremos agradecer a Caja Rural de Salamanca su compromiso constante. Gracias a esta iniciativa, podemos seguir garantizando alimentos a miles de familias que lo necesitan cada día.».

«Nos llena de orgullo mantener viva esta tradición solidaria. La Lotería del Banco de Alimentos ya forma parte del corazón navideño de Salamanca y refleja el espíritu de colaboración que caracteriza a nuestra entidad», afirmó Vicente Jaén. Mientras que Susana Sánchez destacó «la importancia de dar la mayor difusión posible a este tipo de proyectos solidarios».

También Jesús Martín y Carlos González reafirmaron su compromiso con la causa y desearon que esta nueva edición vuelva a ser un éxito colectivo y traiga suerte para todos.

Temas

Caja Rural de Salamanca