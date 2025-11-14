Caja Rural de Salamanca estrena nueva oficina en pleno centro urbano La Entidad continúa apostando por el crecimiento, la cercanía y la sostenibilidad con una nueva oficina en Salamanca ubicada en la Plaza de la Fuente, 17

De izquierda a derecha: María Teresa Sagrado, Directora de la sucursal; José Ignacio Juez, Director General de la Entidad; Ernesto Moronta, Presidente de la Entidad; Casimiro Martín, Vicepresidente de la Entidad; María Teresa Sánchez, Gestora Comercial y Fabio Barreto, Gestor Comercial.

La Gaceta Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:39

Una nueva oficina de Caja Rural de Salamanca abre sus puertas para ofrecer atención más próxima y personalizada en el centro de la ciudad. Al frente de la oficina estará María Teresa Sagrado, Directora de la sucursal, junto a los gestores comerciales María Teresa Sánchez y Fabio Barreto, un equipo profesional con amplia experiencia que acompañará a los clientes en todo lo que necesiten.

Con un horario de atención al cliente pensado para que cualquiera pueda acercarse con comodidad a realizar sus gestiones en los momentos habituales del día, además cuenta con cajero exterior inteligente que integra funciones como depósitos de efectivo, pagos de facturas, transferencias, acceso contactless…. disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana.

La inauguración ha contado con la presencia del Presidente de Caja Rural de Salamanca, Ernesto Moronta, y del Director General, José Ignacio Juez, junto a medio centenar de personas entre representantes institucionales, empresarios y clientes que no han querido perderse el acto.

Esta nueva oficina representa un paso más en la estrategia de crecimiento de la entidad, que mantiene un modelo de banca de proximidad, en un momento en el que muchas entidades financieras optan por cerrar sucursales.

«Mientras otros reducen su presencia, nosotros seguimos creciendo, porque creemos que una oficina abierta es una puerta al desarrollo local y a la confianza de nuestros socios y clientes», ha afirmado Ernesto Moronta. Por su parte, José Ignacio Juez ha destacado: «Cada nueva oficina es una inversión en las personas y en el entorno. Queremos seguir siendo parte activa del progreso de nuestra región, ofreciendo soluciones financieras cercanas, responsables y adaptadas a las necesidades actuales».