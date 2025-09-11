Caja Rural de Salamanca celebra su «Día Solidario» a favor del Banco de Alimentos Caja Rural de Salamanca junto al resto de entidades del Grupo Caja Rural, Seguros RGA y el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA celebra su reconocido «Día Solidario» donando el 20% de las pólizas de seguros vendidas hoy a los más necesitados

Reafirmando el compromiso del Grupo Caja Rural con la mejora de la vida de las personas en situación de vulnerabilidad, la entidad continúan un año más uniéndose a la iniciativa a nivel nacional, recaudando fondos para el Banco de Alimentos.

Con presencia en Salamanca, Ávila y Valladolid, con sus más de 50 sucursales y 190 empleados, la entidad entienden la solidaridad como un pilar esencial para construir un entorno más justo y cercano.

El Día Solidario, cuenta con el apoyo y la implicación de todos los empleados de Caja Rural de Salamanca, que para dar visibilidad a la acción han ido a trabajar con la icónica camiseta verde del Día Solidario. El en el que el 20% de todas las pólizas vendidas en el día de hoy se destinará a proyectos sociales del Banco de Alimentos.

Banco de Alimentos es una entidad benéfica, sin ánimo de lucro, independiente, que lucha contra el hambre, la pobreza y el desperdicio de alimentos mediante su aprovechamiento y reparto a las personas más necesitadas, contribuyendo además, a mejorar el medio ambiente.

Desde su puesta en marcha en 2014, esta iniciativa ha canalizado miles de euros hacia proyectos de carácter social. Además, ha consolidado al equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA como el más solidario del pelotón, convirtiendo la solidaridad en un auténtico sello de identidad de Caja Rural de Salamanca y del Grupo Caja Rural.