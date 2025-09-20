Caja Rural de Salamanca apuesta por los jóvenes

La Caja Rural de Salamanca ha estado presente en la Feria de Bienvenida de la Universidad de Salamanca.

Caja Rural de Salamanca continúa consolidando su apuesta por la juventud y la educación, dos pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de la provincia. La entidad financiera impulsa numerosas iniciativas dirigidas a apoyar la formación de los más jóvenes, fomentando valores como la innovación, la cultura del esfuerzo y la responsabilidad en el ámbito educativo.

Forma parte del programa 'Empresas Amigas Alumni' de la Universidad de Salamanca», iniciativa para crear una red de colaboración entre el ámbito universitario y el mundo empresarial. Esta semana estuvo presente en la Feria de Bienvenida de la Universidad de Salamanca, un evento de referencia para los nuevos estudiantes, que contó con la participación de Nerea Bueno, directora del área de personas de la entidad, como muestra del compromiso cercano y directo con la comunidad universitaria.

Conscientes de la importancia de preparar a las nuevas generaciones para afrontar los retos del futuro, Caja Rural de Salamanca colabora estrechamente con instituciones, asociaciones juveniles y entidades educativas. A través de convenios y programas de apoyo, promueve actividades formativas, becas y proyectos de investigación que buscan dotar a los estudiantes de herramientas prácticas para su futuro personal y profesional.

Herramientas que se complementan con sus productos y servicios específicos para este público. Uno de los más demandados es el programa 'Joven In' con su cuenta corriente sin comisiones dirigida a jóvenes entre 14 y 30 años inclusive, con multitud de ventajas asociadas. Tarjeta de débito gratuita, Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León, sin comisiones por cambio de divisa al pagar compras y al sacar dinero en el extranjero; descuentos exclusivos en la plataforma de Vip District, así como el uso de Bizum y la Banca Digital de última generación, son algunas de las ventajas.

Uno de los grandes retos de los jóvenes es poder emanciparse y adquirir su propio hogar. Para ello, Caja Rural de Salamanca ofrece la 'Hipoteca Joven CYL', con el respaldo de la Junta de Castilla y León. Gracias a esta iniciativa, los menores de 36 años pueden acceder a una financiación con avales públicos que cubren desde el 80% hasta el 97,5% del valor de la vivienda, facilitando así la compra de su primera vivienda.

La entidad también dispone de una amplia gama de préstamos pensados para distintos momentos vitales: el Préstamo 'Tu Futuro', para financiar estudios sin intereses; el Préstamo Sostenible, destinado a la compra de vehículos respetuosos con el medio ambiente; y otras soluciones que contribuyen a hacer realidad proyectos personales y profesionales.

«A través de nuestro Préstamo 'Tu Futuro', y gracias a los convenios que tenemos con la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia, nos acercamos a los jóvenes brindándoles nuestro apoyo, ayudándoles a financiar sus estudios y a materializar sus proyectos personales y profesionales», afirma Vicente Jaén, director de negocio y marketing de Caja Rural de Salamanca.

Con iniciativas como estas, Caja Rural de Salamanca demuestra con hechos que el futuro de la sociedad está en los jóvenes, y realiza una clara apuesta por ellos, acompañándolos en cada paso hacia su independencia y desarrollo.