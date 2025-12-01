Caja Rural de Salamanca y ANPE refuerzan su colaboración para impulsar la educación pública La entidad financiera y el sindicato independiente de profesores de la enseñanza pública renuevan su alianza para reforzar proyectos educativos y culturales

La Gaceta Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:55 Comenta Compartir

Caja Rural de Salamanca y ANPE, Sindicato Independiente y Profesional mayoritario en el ámbito de la Enseñanza Pública, han renovado un año más su convenio de colaboración con el objetivo de apoyar al sector docente. Mediante esta colaboración, continúan trabajando de forma conjunta para fomentar iniciativas que contribuyan a mejorar el entorno educativo, impulsar actividades formativas y acercar la cultura a los centros escolares.

La firma que tuvo lugar en la sede de Caja Rural de Salamanca contó con la presencia de D. Ernesto Moronta Vicente, Presidente de Caja Rural de Salamanca y D. Guillermo Bueno Salvador, Presidente Provincial de ANPE Salamanca.

«En Caja Rural de Salamanca entendemos que la educación es un eje estratégico y principal para el desarrollo de nuestra región. Deseamos seguir colaborando de manera activa con los centros educativos, apoyando iniciativas innovadoras que acerquen el patrimonio, la cultura y nuevas experiencias de aprendizaje a toda la comunidad escolar», afirmó Moronta Vicente.

«Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Caja Rural de Salamanca por la renovación de este convenio de colaboración. Sin su apoyo decidido, iniciativas educativas tan valiosas como el libro «Cuando la Tierra Habla», de Violeta Monreal, no serían posibles. Gracias a esta alianza, hemos podido hacer llegar este recurso a todos los centros educativos de Salamanca y Ávila, reafirmando nuestro compromiso común con una educación de calidad y con la difusión de la cultura en nuestras aulas», destacó Bueno Salvador. «El objetivo es proporcionar una herramienta pedagógica que combine literatura y ecología para fomentar el respeto por el entorno natural entre los estudiantes desde una mirada diferente hacia los espacios naturales de Castilla y León. Lejos de ser una guía descriptiva, el volumen se presenta como un viaje literario y emocional que busca cultivar un profundo respeto hacia el planeta y sus habitantes».

Temas

Caja Rural de Salamanca