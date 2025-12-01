Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Caja Rural de Salamanca y ANPE refuerzan su colaboración para impulsar la educación pública

La entidad financiera y el sindicato independiente de profesores de la enseñanza pública renuevan su alianza para reforzar proyectos educativos y culturales

La Gaceta

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:55

Comenta

Caja Rural de Salamanca y ANPE, Sindicato Independiente y Profesional mayoritario en el ámbito de la Enseñanza Pública, han renovado un año más su convenio de colaboración con el objetivo de apoyar al sector docente. Mediante esta colaboración, continúan trabajando de forma conjunta para fomentar iniciativas que contribuyan a mejorar el entorno educativo, impulsar actividades formativas y acercar la cultura a los centros escolares.

La firma que tuvo lugar en la sede de Caja Rural de Salamanca contó con la presencia de D. Ernesto Moronta Vicente, Presidente de Caja Rural de Salamanca y D. Guillermo Bueno Salvador, Presidente Provincial de ANPE Salamanca.

«En Caja Rural de Salamanca entendemos que la educación es un eje estratégico y principal para el desarrollo de nuestra región. Deseamos seguir colaborando de manera activa con los centros educativos, apoyando iniciativas innovadoras que acerquen el patrimonio, la cultura y nuevas experiencias de aprendizaje a toda la comunidad escolar», afirmó Moronta Vicente.

«Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Caja Rural de Salamanca por la renovación de este convenio de colaboración. Sin su apoyo decidido, iniciativas educativas tan valiosas como el libro «Cuando la Tierra Habla», de Violeta Monreal, no serían posibles. Gracias a esta alianza, hemos podido hacer llegar este recurso a todos los centros educativos de Salamanca y Ávila, reafirmando nuestro compromiso común con una educación de calidad y con la difusión de la cultura en nuestras aulas», destacó Bueno Salvador. «El objetivo es proporcionar una herramienta pedagógica que combine literatura y ecología para fomentar el respeto por el entorno natural entre los estudiantes desde una mirada diferente hacia los espacios naturales de Castilla y León. Lejos de ser una guía descriptiva, el volumen se presenta como un viaje literario y emocional que busca cultivar un profundo respeto hacia el planeta y sus habitantes».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  3. 3 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  4. 4 Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda
  5. 5 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  6. 6 Varios heridos, entre ellos una menor de 8 años, tras colisionar dos coches en la A-50, a la altura de Aldeaseca de la Frontera
  7. 7 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores
  8. 8 Noviembre negro en la carretera: una fallecida y múltiples heridos
  9. 9

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  10. 10 «Si Unamuno viviera hoy, estaría muy enfadado»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Caja Rural de Salamanca y ANPE refuerzan su colaboración para impulsar la educación pública

Caja Rural de Salamanca y ANPE refuerzan su colaboración para impulsar la educación pública