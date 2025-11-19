Caja Rural y la Asociación Contra el Cáncer en Salamanca se unen para llegar a más La renovación del acuerdo de colaboración entre las dos entidades tiene como objetivo fortalecer la atención en el medio rural, seguir cubriendo las necesidades de pacientes oncológicos y sus familiares y promover una vida saludable entre la población salmantina

La Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca y Caja Rural Salamanca han renovado su compromiso de colaboración con el objetivo de desarrollar y difundir diversas actividades que fomentan el bienestar de las personas con cáncer y sus familias.

A través de este acuerdo, Caja Rural contribuirá a la divulgación de los servicios de la Asociación en el medio rural y promoverá la concienciación sobre la adopción de hábitos de vida saludables para la prevención del cáncer. Se considera que quienes siguen un estilo de vida saludable tienen un riesgo de padecer cáncer un 18% menor que quienes no respetan las recomendaciones de estilo de vida del Código Europeo Contra el Cáncer.

Según el Observatorio Contra el Cáncer, la incidencia en Salamanca ha sido de 2.461 casos en 2024 y su prevalencia a 3 años se sitúa en 4.935 personas. Ante estas cifras, el incremento en la financiación por parte de Caja Rural permitirá a la Asociación el llegar a todas las personas que necesiten los servicios gratuitos que ofrece: atención psicológica, atención social, apoyo y acompañamiento, alojamiento, préstamo de material ortoprotésico, atención jurídico laboral, programas de ejercicio físico oncológico, atención logopédica, atención fisioterápica o atención nutricional.

El presidente de la Entidad, Ernesto Moronta Vicente ha destacado: «hoy reafirmamos nuestro compromiso con la provincia de Salamanca y con quienes más lo necesitan. Esta alianza con la AECC-Salamanca representa mucho más que un convenio: es la demostración de que, unidos, podemos multiplicar el impacto de la prevención, la investigación y el acompañamiento a las personas afectadas por el cáncer. En Caja Rural de Salamanca estamos orgullosos de aportar nuestro grano de arena para que juntos sigamos avanzando hacia un futuro con más esperanza, calidad de vida y lucha frente a la enfermedad.»

Por su parte, el presidente de la Asociación, Ángel Losada, ha explicado que «el compromiso de Caja Rural con la Asociación permitirá llegar a más personas, principalmente en el medio rural». También ha querido destacar que este tipo de alianzas garantizan la continuidad de los servicios. En la provincia de Salamanca, en 2024, 1.100 personas fueron atendidas por la Asociación. En total, se realizaron 5.300 sesiones.