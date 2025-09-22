Se buscan dientes de leche: la Universidad y el Ratoncito Pérez se alían en la Noche Europea de los Investigadores 240 investigadores, récord de todas las ediciones, participarán en la celebración que tendrá lugar en la plaza del Oeste este viernes de 18 a 22 horas

Ángel Benito Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:14

'Se buscan dientes de leche'. La Universidad de Salamanca se ha aliado con el Ratoncito Pérez para que los niños salmantinos lleven sus dientes de leche a la Noche Europea de los Investigadores. La institución se ha sumado a la campaña del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) con la que se pretende solventar la dificultad de obtener dientes de leche para la investigación en el ámbito de la evolución humana, de la odontología y la antropología forense. Además, todos los niños que lo deseen también podrán dejar sus clientes en la Clínica Odontológica de la Universidad a lo largo de todo el curso.

El responsable de la Unidad de Cultura Científica, Raúl Rivas, y el vicerrector de Transferencia, Federico Bueno de Mata, han presentado la Noche Europea de los Investigadores que se celebrará este viernes, 26 de septiembre, en la plaza del Oeste de 18 a 22 horas. En esta cita se alcanzarán 240 personas, récord de la cita, con más del 50 % respecto a otras ediciones.

Departamentos, centros, grupos e institutos de investigación se distribuirán en 38 estands, que transformarán la plaza del Oeste durante horas en un auténtico ágora en la que poder asomarse y acceder a todas las ramas del conocimiento.

Además de recorrer los 38 estands, los asistentes tendrán la posibilidad de disfrutar de otras actividades programadas durante la tarde. Leeureka!, el programa de fomento de la ciencia a través de la lectura de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación también estará presente en la Noche Europea de los Investigadores a través de una actividad de animación a la lectura a cargo del escritor Raúl Vacas y del reparto a los asistentes de la Guía Leeureka, que recoge una selección de los mejores libros divulgativos presentados al Premio Leeureka.

El Nocturnario instalará un planetario hinchable que permitirá al público viajar por el Sistema Solar y retroceder en el tiempo para observar dinosaurios o a lo largo de las estaciones para entender la traslación terrestre. Además, representantes del UPC Space Program de la Asociación de Estudiantes de Euroavia Terrassa (Universidad Politécnica de Cataluña) mostrarán al público un rover, un prototipo de vehículo terrestre no tripulado construido dentro del proyecto de robótica espacial GRASS para utilizarse en Marte.

Sobre el escenario de la plaza del Oeste tendrá lugar el espectáculo El Guardián de las Leyes de Newton, también a cargo de El Nocturnario: un divertido repaso a las tres leyes de Newton con experimentos participativos. Finalmente, la Noche Europea de los Investigadores concluirá con el concierto del grupo salmantino de música folk/celta The Paddy's Project.