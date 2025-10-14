«Hay quien busca el décimo que soñó» La suerte no entiende de crisis: la terminación '13' está agotada desde julio en algunas administraciones y el papa León aumenta la venta de la terminación '14'

María Regadera Salamanca Martes, 14 de octubre 2025

La suerte sigue tentando a los bolsillos en la capital del Tormes. La venta de Lotería de Navidad en Salamanca, según los últimos datos oficiales, ha subido aproximadamente un 0,8% respecto al año pasado en este mismo periodo, un crecimiento en línea con el conjunto de Castilla y León. El turismo veraniego, las ferias y las compras de visitantes han impulsado una campaña que, a estas alturas del año, ya ha agotado muchos números tradicionales y curiosos. Entre las fechas más curiosas que se han pedido por el momento, la fecha de la dana y la terminación '14', como referencia al nuevo papa León.

«Ha sido un verano muy bueno, con mucha venta por el turismo», resume Javier Garrote, responsable de una administración céntrica que asegura haber agotado las terminaciones más populares: el 13, el 17, el 15, el 25 y el 69. «Incluso en máquina ya no quedan algunos, solo se pueden conseguir en físico», añade.

Una tendencia que confirman también en la administración de Fernando Cañibano, donde una trabajadora apunta que agosto ha sido «muy fluido» en ventas. «Hemos mejorado respecto al año pasado y los abonados de nuestra administración están agotados. Todos los que empiezan o terminan en 13 se terminan enseguida. La gente está muy pendiente y, como se suele decir, hace falta el dinero».

Para Manuel Nieto, el dueño de otra administración, la venta de la Lotería de Navidad ha sido muy positiva desde que comenzó este verano. Señala que en este momento se están vendiendo muchas participaciones para asociaciones de padres, negocios, bares y clubes deportivos. «Después de las ferias se nota un pequeño parón siempre, pero cuando comience la campaña publicitaria y llegue anunció se volverá a reactivar», asegura. Resalta que la terminación 13 se agotó en el mes de julio y las más demandadas en su administración han sido el 17, 15, 19 y 25, las «tradicionales de cada año». «Muchas parejas también vienen a buscar décimos con la fecha de su boda o aniversario», recuerda.

También hay quienes buscan números ligados a acontecimientos o curiosidades. Este año, explica Garrote, se ha vendido mucho mejor la terminación 14, el número del nuevo papa. También se ha pedido la terminación 29, fecha de la riada que sumió a Valencia en la catástrofe más absoluta.

Antonio Hoya, por su parte, recuerda que todavía no han llegado las predicciones de los adivinos. «Siempre hay quien busca el décimo que soñó o vio en redes sociales. Tampoco ha salido el típico adivino de turno o el número del Gordo que predice la IA», comenta con humor.

Los loteros coinciden en que la campaña de 2025 se prevé con un ligero aumento en ventas respecto al año pasado. Los próximos meses serán cruciales para el sector a la espera del gran día, el próximo 22 de diciembre.