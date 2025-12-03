Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pantalla en la marquesina de la plaza del Empresario. ARCHIVO

Bus «a ciegas» por la caída del servidor

Un fallo informático provoca que las pantallas de las marquesinas del autobús y la app no informe del horario de los autobuses

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:43

Un fallo del sistema informático del servicio municipal de autobús ha provocado que este miércoles no funcionaran desde primera hora ni la aplicación ni las pantallas de las marquesinas que indican la llegada de los autobuses de las diferentes líneas y los horarios.

El error se localiza en el servidor de la empresa adjudicataria, que se habría producido en la centralita de Madrid, afectando a todas las marquesina de la ciudad de Salamanca. A lo largo de este miércoles los técnicos trabajaron para recuperar la conexión.

