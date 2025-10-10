Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una joven lee un SMS en su móvil. ARCHIVO

El bulo de la llamada del Ministerio para apuntarse a la dosis de refuerzo de la covid

En estas supuestas llamadas, el estafador le pide al usuario que dicte un código que va a recibir a través de SMS

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:35

Sucedió el pasado año y vuelve a suceder en 2025: una cadena de mensajes a través de Whatsapp alertando de una presunta estafa que consiste en falsas llamadas del Ministerio de Sanidad para ofrecer una dosis de recuerdo frente a la covid.

En estas supuestas llamadas, el estafador le pide al usuario que dicte un código que va a recibir a través de SMS. Esta cadena de mensajes afirma que si se comporta el código el teléfono será hackeado por los estafadores.

Desde el Ministerio de Sanidad ya han repetido en varias ocasiones que es falso que estén realizando este tipo de llamadas a los pacientes -entre otras cosas porque la vacunación compete a las comunidades-, pero que también tienen dudas de que realmente exista dicha estafa porque no tienen constancia de que exista ninguna víctima.

