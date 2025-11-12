Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Urbanización de Buenavista, donde están las parcelas urbanas en venta. EÑE
Buenavista te invita a construir tu casa cerca de la capital

El Consistorio ofrece ocho parcelas urbanas de 1.000 metros cuadrados a precio muy competitivo

EÑE

Buenavista

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 05:45

El Ayuntamiento de Buenavista da un paso más en su apuesta por el desarrollo urbano sostenible y la atracción de nuevas familias al municipio con la puesta en venta, mediante subasta pública, de ocho parcelas municipales urbanas situadas en el Sector 3 de las Normas Urbanísticas, dentro de la urbanización Cuatro Calzadas.

Se trata de parcelas con todos los servicios y amplias, de aproximadamente 1.000 metros cuadrados cada una, ideales para construir viviendas unifamiliares en un entorno de gran calidad, tranquilo, bien comunicado y en plena expansión. Estas parcelas, procedentes de la cesión obligatoria del promotor al Ayuntamiento, salen a subasta libre con un precio de inicio muy competitivo: 24 euros por metro cuadrado, y podrán ser adquiridas por cualquier interesado que presente una oferta igual o superior a ese importe.

«Queremos ofrecer una oportunidad real para que nuevas familias se asienten en Buenavista y sigan dando vida a una urbanización que cuenta con todos los servicios y de gran calidad», destaca el alcalde, Pedro Agustín Martín. «El objetivo es seguir consolidando esta zona y facilitar el acceso a suelo urbanizable a precios razonables», puntualiza.

Además de su atractivo precio, Cuatro Calzadas ofrece una ubicación privilegiada, a escasos veinte minutos de la capital por autovía, lo que permite disfrutar de la tranquilidad del entorno sin renunciar a las ventajas y servicios de la ciudad. Con esta iniciativa, el Consistorio reafirma su compromiso con el crecimiento ordenado del municipio, fomentando la vivienda de calidad y apostando por un futuro lleno de vida para sus vecinos.

Datos del Ayuntamiento

Calle Consistorio, 6, 37789, Buenavista (Salamanca)

923168054

www.buenavista.es

