Boom por los primeros auxilios: Cruz Roja Salamanca forma a 6.000 personas en un año

El Día Mundial de los Primeros Auxilios ha puesto este año el foco en las emergencias derivadas del cambio climático: inundaciones, incendios y demás desastres naturales que por su virulencia pueden causar víctimas entre la población y que obligan a contar con una población «mas preparada y resiliente» ante cualquier eventualidad.

Organizaciones como Cruz Roja Salamanca inciden en la importancia de formarse en primeros auxilios y el volumen de personas que se han sometido a diversos programas en la provincia confirman que, en efecto, existe un 'boom' por estar preparados ante futuras emergencias.

Solo durante el pasado 2024, Cruz Roja Salamanca formó a más de 6.000 personas en 49 localidades de la provincia. Lo hizo con el apoyo de cerca de 40 voluntarios que impartieron198 talleres sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica, 306 actividades sobre primeros auxilios y para prevenir riesgos, y 83 cursos de desfibriladores semiautomáticos.

Esos más de 6.000 salmantinos formados en primeros auxilios en un solo año colocan a la provincia como la segunda de toda España -solo por detrás de Barcelona- que ha gestionado más formación externa de este tipo.

El director de formación de Cruz Roja Salamanca, Manuel Malmierca, reconoce que la cifras son «muy altas, pero desconocidas». «Llevamos haciéndolo durante años y seguimos esforzándonos para que cada año aumente la cantidad de gente que se forma en primeros auxilios. Se ha visto la efectividad de que cualquier persona tenga conocimientos en este ámbito. Si ocurre algo, aunque su intervención sea básica, ya va a mejorar la calidad de esa intervención», apunta. En este reto de llegar a miles de personas cada año, Cruz Roja Salamanca destaca la importancia de ir de la mano del Ayuntamiento: «Contamos con una gran ayuda, que es un programa municipal que se encarga de difundir y promover esta formación en centros escolares. Gracias a eso alcanzamos cifras tan altas, porque anualmente llegamos a más de 100 centros escolares. Por otra parte, solo a nivel Cruz Roja nos movemos en el ámbito rural para llegar a los centros rurales agrupados».

Malmierca puntualiza que el concepto de formación frente a situaciones derivadas del cambio climático va más allá que aprender a hace una reanimación cardiopulmonar, sino que abarca el manejo del estrés en situaciones de máxima presión: «Queremos cambiar esa idea de que los primeros auxilios es que te haces una herida y te ponen una venda. Trabajamos en la línea de la prevención y dentro de eso hay que conocer las emociones de cada uno: manejar el estrés en situaciones de crisis. Los primeros auxilios psicólogos forman parte de los primeros auxilios».

Los distintos programas de formación de la ONG están también personalizados a las características del territorio en el que se imparten: «Nosotros sabemos cómo crear un plan de emergencia o de qué recursos disponemos, pero los alumnos nos tienen que decir cómo es su zona, cuáles son los riesgos más previsibles… Es un trabajo mutuo de compartir conocimientos».

Los riesgos de pueblos en zonas secas no son los mismos que los situados en la sierra o junto a ríos. «Hemos tenido incendios forestales, incendios en secarrales, pero también tenemos el pantano de la Maya, donde podrían existir crecidas… En el futuro las nevadas y lluvia torrenciales pueden ser más intensas y más frecuentes. Debemos prepararnos para ello», señala el director de formación de Cruz Roja Salamanca, que recalca: «No damos cursos por dar cursos, sino que estamos invirtiendo en humanidad. Si yo voy por la calle y me desmayo, quiero que alguien a mi lado sepa reaccionar y atenderme como yo haría con él».