Decenas de contenedores con mercancía lista para exportar. E. P.

'Boom' de exportaciones de empresas salmantinas a Estados Unidos justo antes de los aranceles

Se dispara la venta de productos cárnicos de porcino y de wolframio, pero, aun así, el envío de mercancía a Estados Unidos representa tan solo un 1% del comercio exterior

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:00

Casi 260 toneladas más de panceta, paletas, chuleteros y carne congelada y deshuesada, entre otras piezas del cerdo. Entre enero y junio de este año Salamanca exportó un 58% más de carne de porcino a Estados Unidos. En el mismo periodo se triplicó también el volumen de wolframio que se envió desde esta provincia al otro lado del Atlántico. También se incrementaron las ventas de manufacturas de aluminio y hierro, aunque descendieron, eso sí, las ventas de neumáticos.

Antes de que Donald Trump empezase a aplicar sus aranceles a los productos europeos este mes de agosto, las empresas de la provincia se apresuraron a introducir en el mercado estadounidense el mayor volumen de mercancía posible. Así, en el primer semestre la compañías de la provincia exportaron mercancía por valor de 18,37 millones de euros a Estados Unidos, lo que implica que el valor de las exportaciones se elevó un 33% respecto al mismo periodo del pasado año y alcanzó un importe nunca visto para el primer semestre del año en la última década. Podría pensarse que se trata tan solo de un aumento vinculado a una subida de precios, pero no es así. Si se atiende al volumen, entre enero y junio las compañías salmantinas enviaron al país norteamericano 1.467 toneladas de productos, un 60% más que en la primera mitad de 2024 y también una cifra mucho más elevada que en cualquier ejercicio previo, al menos, desde 2015, según los datos de las Estadísticas de comercio exterior de bienes de España y la Unión Europea del Ministerio de Economía.

Casi la mitad de las exportaciones a Estados Unidos fueron de carne, más de 700 toneladas. Y otra cuarta parte del volumen de la mercancía enviada al otro lado del Atlántico fue de wolframio, concretamente 304 toneladas. Le siguen, aunque en menor medida, manufacturas de hierro y aluminio, miel y neumáticos. Antes de que se aplicasen los nuevos gravámenes de Trump a los productos llegados de Europa, Estados Unidos se convirtió en uno de los cinco países de todo el mundo con los que las empresas de la provincia más han incrementado las ventas en cifras absolutas. Solo las operaciones con Bulgaria, China, Hungría y Polonia incrementaron su volumen de mercancía más que el comercio de Salamanca con Estados Unidos, que movilizó 551 toneladas más en este primer semestre que en el del año pasado. Previsiblemente este incremento se verá compensado con una reducción de las operaciones que se realizarán a partir de este mes de agosto, cuando se empezaron a aplicar los aranceles. No obstante, hay productos como el wolframio cuya exportación a Estados Unidos se espera que continúe creciendo, según apuntan los expertos.

Sin embargo, el impacto del comercio exterior con el país que gobierna Trump es mínimo en la balanza comercial de la provincia de Salamanca. Pese al aumento que se ha registrado en esta primera mitad del año, las exportaciones a Estados Unidos de las empresas salmantinas tan solo representan un 1% de las más de 137.837 toneladas de productos que se enviaron desde la provincia a otros lugares fuera de las fronteras españolas. Es superior el peso de las operaciones que se realizan con Portugal, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos o incluso China.

Las empresas salmantinas exportan a Estados Unidos casi cinco veces más toneladas de mercancía de las que importan desde allí. Según Datacomex, en la primera mitad del año llegaron a la provincia 315,9 toneladas de mercancía procedentes del país norteamericano. Fueron un 38% menos que en el mismo periodo del año anterior. Pese a ello, el valor de las importaciones es ligeramente superior al de las exportaciones: 19 millones frente a 18,37. Aun así, el importe de las operaciones de compra al país norteamericano ha caído un 84% respecto al mismo periodo del pasado año.

