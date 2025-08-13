El boom de los «empleos cerilla» en Salamanca: se firman 44 contratos por cada nuevo trabajador En Salamanca, se han firmado 89.562 contratos en el último año, pero el número de afiliados a la Seguridad Social tan solo ha aumentado en 2.248 personas

Sesenta y dos días es el tiempo que se tardaría en acabar con el desempleo en Salamanca al ritmo actual de contratación. En dos meses y un día se firman en la provincia 15.617 contratos, tantos como personas hay en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Pero para acabar con el paro, los empleos que se ofertan deberían ser mínimamente estables. Y lo cierto es que la mayoría son solo para unos pocos días y en muchos casos ni siquiera llegan a las 12 horas. Es la era de los «contratos cerilla». Se extinguen poco después de comenzar.

En la provincia, se ha llegado a los 144.300 ocupados, una cifra tan solo alcanzada en 2005, según la Encuesta de Población Activa (EPA). También es de récord el número de afiliados a la Seguridad Social (132.133). Sin embargo, tras esos datos se oculta una elevada rotación y una alta inestabilidad. Los boletines trimestrales del Observatorio de las Ocupaciones revelan que por cada nuevo trabajador que se ha ganado en el último año, en Salamanca se firmaron 40 contratos. En los últimos doce meses, la provincia ha sumado, según el INSS, 2.248 trabajadores. Pero en el mismo periodo se firmaron 89.562 contratos, una media de 245 al día. Contrastan los dos datos y muestran que la mayoría de los empleos no pueden haber durado mucho tiempo, ya que, de ser así, hace tiempo que se habría logrado el pleno empleo. La realidad es que expiran unas horas o pocos días después de comenzar.

Pese a que con la última reforma laboral se trató de atajar la alta inestabilidad del mercado laboral, dos de cada cuatro contratos que se firman en Salamanca son temporales, concretamente 57.479 en el último año. Son sectores muy específicos vinculados especialmente al sector turístico en los que más se sufre esta alta rotación no solo porque los empresarios busquen solucionar picos de productividad o de demanda, sino también porque muchos trabajadores, principalmente jóvenes, no buscan un puesto estable sino una fuente alternativa de ingresos, mientras, por ejemplo, continúan cursando sus estudios.

El caso más llamativo es el de los camareros asalariados. Según los datos del SEPE, entre el 1 de julio de 2024 y el mismo día de 2025 se firmaron 17.581 contratos para este tipo de empleo. Cada día del año las empresas de hostelería dan de alta en Salamanca 49 profesionales para servir mesas o atender barras. Lógicamente muchos de esos empleos son para la realización de «extras» en celebraciones como bodas o comuniones o para eventos especiales, trabajos que, en ocasiones, no llegan a durar una jornada laboral completa.

Cuando empresarios y sindicatos insisten en el importante peso que la hostelería tiene en Salamanca e insisten en la necesidad de diversificar y potenciar otras industrias se refieren en parte a esto. Uno de cada cinco nuevos empleos generados en la provincia durante el último año (19,6%) fue de camareros. Pero su relevancia va más allá porque en los mismos doce meses las empresas contrataron también a 3.292 cocineros y 2.150 ayudantes de cocina. Con ello, la hostelería acapararía ya una cuarta parte de las contrataciones.

El otro sector que más personal demanda es el que conforman los servicios de limpieza. En el último año se dieron de alta en Salamanca 4.977 trabajadores dedicados a la limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, a los que se sumaron otros 3.580 para otro tipo de instalaciones. Representan casi un 10% del nuevo empleo creado en doce meses. Suponen la firma de 23 contratos por día, un dato que ya dice mucho de su escasa duración.

Compositores, músicos, actores, monitores de ocio, matarifes, dependientes en tiendas y trabajadores de cuidado personal a domicilio o en residencias de mayores son otros de los empleos para los que se generan estos «contratos cerilla» que se extinguen rápidamente. Por otra parte, el número de contratos a profesores firmados en un año sorprende. Son más de 2.100. La inestabilidad derivada del alto grado de interinidad y por las numerosas sustituciones cada vez gana más terreno en el sector de la enseñanza, donde cada verano en torno a dos mil profesionales de Salamanca se van a la calle.