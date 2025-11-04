Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del punto de venta ubicado en Palaciosrubios.

La Bonoloto deja un buen pellizco en un pueblo de Salamanca

El boleto se ha sellado en Palaciosrubios

La Gaceta

Salamanca

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:21

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha dejado un premio, de segunda categoría (5 aciertos + complementario) en la localidad salmantina de Palaciosrubios, dotado con 34.093,83 euros.

El boleto premiado se ha sellado en el punto de venta ubicado en la calle El Rey número 1. La combinación ganadora ha estado formada por los números 2, 10, 27, 32, 41 y 49, con el 28 como complementario y el 3 como reintegro.

De primera categoría (seis aciertos), no se han registrado boletos ganadores y, junto al agraciado se han sellado otros tres ubicados en Málaga, Ourense y Canals (Valencia).

