El bolsillo del jubilado salmantino, con 255 € menos que el del vallisoletano

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:30 Comenta Compartir

Los 54.313 pensionistas salmantinos ingresan 255 euros menos que los vallisoletanos de media al mes, 197 menos que los burgaleses y 146 por debajo de los palentinos. Al menos así ha sido este mes de agosto según los datos ofrecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en los que la cuantía media en Salamanca se establece en 1.398 euros, solo por encima de la de Ávila (1.313 euros) y Zamora (1.277 euros) a nivel regional. Los ingresos de los pensionistas charros también están por debajo del promedio nacional, en concreto la diferencia es de 109 euros al mes.

Comparado con el resto de las provincias españolas, las pensiones por jubilación ocupan el puesto número 23 a pesar de haberse incrementado en el último año en 67 euros, un 5 %. Si bien se puede decir que los salmantinos no son ni los jubilados más ricos de la Comunidad ni de España teniendo en cuenta sus pensiones, la situación no es mucho mejor en el caso de las cuantías que se perciben por incapacidad permanente. De promedio los 5.895 salmantinos beneficiarios de esta prestación ingresan 1.133 euros, 200 euros por debajo de los burgaleses, los que tienen la cuantía más alta en Castilla y León, y 76 menos que la media española. En cuanto a las pensiones de viudedad, las diferencias son menores, pero Salamanca tampoco se sitúa a la cabeza. Los 892 euros que perciben de media los viudos en Salamanca son 150 por debajo de los de Valladolid, los que más cobran de promedio en la Región, y 43 por debajo de la media nacional. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), en la provincia se sitúa en 1.228,70 euros, con un crecimiento del 5,04% en relación con el mismo mes del 2024.

Temas

Pensiones

Salamanca

Zamora