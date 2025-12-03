El 'Black Friday' y los interinos salvan a Salamanca de una nueva subida del paro

Carlos Rincón Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

A diferencia de los tres años anteriores, el inicio de la campaña navideña que marca el «Black Friday» así como la recontratación de profesores despedidos en verano han evitado la habitual subida del paro de noviembre. Tras cuatro meses en ascenso, el desempleo descendió en Salamanca gracias al aumento de trabajadores en el comercio, el transporte y el sector educativo. Hacía cuatro años que en este periodo el paro no descendía, la última vez fue 2021 como consecuencia de los fuertes cambios a los que se vio sometido el mercado laboral con la pandemia.

Aunque en septiembre y octubre el sector de la enseñanza recontrató a 1.523 educadores, muchos de ellos interinos, que se habían ido a la calle en el periodo estival, todavía en noviembre continuó la «repesca» de docentes y monitores. Y otros 149 fueron dados de alta. Fue el sector en el más aumentó el número de afiliados a la Seguridad Social, seguido de la industria manufacturera (130), que todos los años en noviembre, aumenta la plantilla en una proporción similar. Por otra parte, el comercio tras perder casi medio millar de trabajadores desde el inicio del verano, volvió a aumentar plantilla un 0,3 % (68 empleados), y el transporte y la logística, un 0,6 % (29) de cara al incremento de ventas por las fiestas navideñas. Frente a ello, hostelería, servicios sociales y sanitarios, y la administración pública fueron los ámbitos con una mayor reducción del número de trabajadores. Sin alcanzar las cifras de hace un año, en noviembre Salamanca también ganó 55 autónomos hasta alcanzar los 25.197.

Gracias a ello, Salamanca es la única provincia de Castilla y León en la que disminuyó el desempleo el pasado mes. Según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en las listas del paro figuraban 16.172 salmantinos, 57 menos que en octubre (-0,35 %). Esta provincia también se sitúa a la cabeza del descenso anual de la Comunidad, con un 7,2 %, tras reducirse la cifra de parados en 1.254 personas. Salvo en la agricultura y ganadería, en el resto de sectores (construcción, industria, servicios y quienes no tenían un trabajo anterior), el desempleo descendió. No obstante, en esta ocasión la caída del desempleo no llega asociada a un aumento de los ocupados. Aunque la cifra de afiliados a la Seguridad Social vuelve a ser una de las más altas alcanzadas en las dos últimas dos décadas, los 133.133 trabajadores dados de alta son 29 menos (0,02 %) que un mes antes. Pero, aun así, son 2.462 (1,9 %) que un año antes.

Por otro lado, frente a la multiplicación de fijos discontinuos que se vivió en los meses de septiembre y octubre asociada en gran parte al regreso a las aulas de muchos educadores que se quedaron sin trabajo en verano, en noviembre se percibió un aumento de la contratación indefinida en la provincia. Frente al aumento en más de 200 temporales, la cifra de indefinidos creció en 350 personas —la mitad a jornada completa y la otra mitad a tiempo parcial—. Si se atiende a los datos del SEPE, en noviembre se firmaron 6.548 contratos, un 26,16 % menos que un mes antes, y 218 menos (-3,22 %) que en el mismo periodo de 2024.