Un Black Friday con días sin IVA y rebajas del 70% El comercio de proximidad lanzará una campaña especial para la semana del 24 al 30. Una web aunará las ofertas, rebajas y actividades de las tiendas de Salamanca

Belén Hernández Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:19 Comenta Compartir

El comercio de proximidad de Salamanca será uno de los grandes protagonistas de esta próxima campaña de «Black Friday». La Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO), integrada en la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), invita a los salmantinos a que aprovechen las ofertas, descuentos y promociones que ofrece el comercio local para esta nueva cita comercial, que supondrá el pistoletazo de salida a las compras de Navidad.

Y para ello pondrá en marcha la web www.blackfridaysalamanca.es en la que los comercios de Salamanca, capital y provincia, de distintos sectores, principalmente de textil, calzado y complementos, pero también del hogar, joyerías, floristerías, alimentación, así como de decoración, instrumentos musicales y especializados en salud, bienestar y belleza, participarán en ella con descuentos de hasta el 70 %, días sin IVA, sorteos y distintos regalos, ya no sólo durante el propio viernes del Black Friday, el 28 de noviembre, sino durante toda esta semana.

Bajo el lema «Este año menos clics y más compra local» desde AESCO, en colaboración con la Cámara de Comercio de Salamanca, se hace un llamamiento a los ciudadanos para «que apoyen a los negocios salmantinos y realicen sus compras por el 'Viernes Negro' en el comercio local».

El presidente de la asociación de comerciantes salmantina, Benjamín Crespo, destaca la implicación que están realizando los profesionales del comercio de proximidad por adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y ofrecer un servicio de calidad a sus clientes en este periodo de muchísima dificultad e incertidumbre y resalta su gran esfuerzo para poder ofrecer en estos momentos por el «Black Friday» atractivas promociones para repuntar las ventas en este tramo final del año.

«Por todo ello apelamos a la responsabilidad del ciudadano por consumir cerca de casa y apoyar de este modo al comercio local, la economía y el empleo de Salamanca. Estamos ante una oportunidad única para comprar a precios muy competitivos y apoyar al comercio de proximidad de nuestra tierra», subraya.

Según apunta AESCO, este año el ticket medio rondará en torno a los 165 euros por persona. «Es un buen momento para comprar en el comercio local, en nuestros comercios de barrio, en el comercio de nuestros pueblos, en el que tenemos cerca y en el que está dispuesto a darnos un buen servicio postventa.

Comprar en los establecimientos de proximidad genera empleo y ayuda al que paga sus impuestos en Salamanca, contribuyendo al bienestar de todos», insiste Crespo. Las expectativas para esta campaña no son todo lo buenas que se desearía atendiendo al informe elaborado por el Observatorio Cetelem. Indica que el 68 % de los españoles planea realizar compras, lo que supone un descenso de dos puntos respecto a 2024. Los jóvenes (18 a 24 años) son los más predispuestos a participar, entre los cuáles hasta un 80 % asegura que comprará en el 'Viernes Negro'. Les siguen los consumidores de 25 a 34 años, con un 77 %. Respecto al modelo de compra, un 49% de los consumidores combinará la compra presencial con online, nueve puntos más que en 2024.

100 comercios

Bajo el lema «Menos clics y más compra local» el pequeño comercio salmantino lanza su campaña de venta especial por el «Black Friday». Uno de los aspectos más llamativos será la puesta en marcha de una plataforma digital en la que los negocios mostrarán sus ofertas, promociones y actividades durante toda la semana del 14 al 30 de noviembre próximos. Los establecimientos tienen hasta el 26 de noviembre para apuntarse con un máximo de 100 comercios.

Fraude extendido

La Confederación de Empresarios de Comercio (Conferco) denuncia el «fraude extendido» del comercio electrónico durante el «Black Friday» por lo que reclama a las administraciones públicas -estatales, autonómicas, locales y europeas- una respuesta «contundente y coordinada para frenar unas prácticas «que, además de engañar a los consumidores, están asfixiando al pequeño comercio en toda España». «El comercio va bien; lo que va fatal es el comercio de proximidad», ha afirmado el presidente de Conferco, Adolfo Sainz, quien ha advertido de que cada día cierran 38 tiendas en el país «mientras las grandes plataformas operan bajo reglas más laxas y con escaso control».

Temas

Comercio

Rebajas