BioramaLab: calidad, confianza y certificación al servicio de tu negocio

La seguridad alimentaria se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la industria agroalimentaria moderna. En un entorno cada vez más regulado y exigente, contar con un aliado técnico y profesional como BioramaLab marca la diferencia. Con más de tres décadas de experiencia, esta empresa lidera la prestación de servicios de análisis, asesoramiento y formación especializada, consolidándose como un referente en Castilla y León.

El control de alérgenos es uno de los principales desafíos para los fabricantes. La prevención de contaminaciones cruzadas en todas las fases del proceso productivo no solo es una cuestión legal, sino también una responsabilidad con el consumidor. Desde su sede en Guijuelo, BioramaLab ofrece soluciones integrales que incluyen auditorías internas, planes de gestión de alérgenos, análisis de superficies y formación continua, todo ello adaptado a las exigencias normativas nacionales e internacionales.

Pero su labor no se limita al laboratorio. BioramaLab acompaña a las empresas en la implantación y mantenimiento de sistemas APPCC, en el cumplimiento de la normativa sanitaria y de los protocolos de prevención de Legionella, en la gestión de trámites de exportación y en la adecuación a los requisitos del Sistema de Autocontrol Específico (SAE), así como en la preparación para auditorías de certificación IFS, BRC u otras normativas internacionales.

Además, BioramaLab es un centro de formación acreditado (Registro 37/30203), especializado en calidad y seguridad alimentaria. Imparte cursos presenciales y bonificables dirigidos a profesionales de la industria, la distribución y la hostelería. Uno de los más demandados es el curso de Trazabilidad en la Industria Alimentaria, de 30 horas de duración, que permite a las empresas mejorar sus sistemas de control interno y cumplir con las obligaciones de etiquetado y control documental.

Con un equipo técnico altamente cualificado y una visión centrada en la excelencia, BioramaLab sigue reforzando su compromiso con la mejora continua, apoyando tanto a pequeñas industrias como a grandes operadores en su camino hacia la excelencia alimentaria.

