El bienestar se sumerge en el agua: la propuesta de Piscis

Instalaciones de la piscina de La Alamedilla, una de las que gestiona Piscis en Salamanca.

La piscina municipal de La Alamedilla ha dado un paso más en su compromiso con la salud y la actividad física con la apertura de su nueva Sala de Seco. Este espacio, concebido para complementar las actividades acuáticas, ofrece programas de acondicionamiento general y salud terapéutica que promueven fuerza, movilidad y bienestar.

Con la colaboración de técnicos deportivos y fisioterapeutas colegiadas, las sesiones se desarrollan en grupos reducidos, garantizando atención personalizada, seguridad y progresión individual.

La iniciativa se enmarca dentro del modelo de gestión municipal, que permite disfrutar con un mismo abono de tres instalaciones públicas en Salamanca.

Así, se refuerza la filosofía de deporte accesible, inclusivo y de calidad, al servicio de la ciudadanía. La Sala de Seco representa una apuesta decidida por la salud, el movimiento y la mejora de la calidad de vida en un entorno público, moderno y abierto a todos.

En la ciudad de Salamanca, la actividad acuática deja de ser únicamente una práctica deportiva para convertirse en una vía de bienestar integral. Bajo la gestión de la empresa Piscis, las instalaciones municipales –piscina municipal de Garrido, piscina municipal de La Alamedilla y piscina municipal de San José– ofrecen un catálogo que va mucho más allá de nadar. Desde natación terapéutica hasta cursos de iniciación o uso libre de calles, el agua se convierte en medio y mensaje de salud y armonía.

El agua como motor del bienestar

La natación terapéutica ocupa un lugar privilegiado en la programación de Piscis.

Dirigida a personas que buscan mejorar, mantener o recuperar su condición física frente a dolencias musculares o articulares, esta modalidad se imparte en las tres piscinas municipales mencionadas. En esas sesiones, un fisioterapeuta colegiado asume la supervisión del ejercicio acuático adaptado. Aquí, el agua no es sólo medio de deslizamiento, sino agente de baja carga, alivio y refuerzo muscular amable. Y es que nadar ofrece múltiples beneficios: mejora la capacidad cardiovascular, trabaja la musculatura sin excesiva carga articular, y contribuye a un equilibrio mente-cuerpo que muchas veces se descuida en la rutina.

Cursos de natación y nado libre

A la par de la rehabilitación acuática, Piscis despliega un amplio abanico de cursos de natación para todas las edades y niveles. Desde los 3 años hasta la edad adulta, con clases de iniciación, perfeccionamiento y técnica, los tres recintos se convierten en espacios de aprendizaje y superación. Para quienes prefieren moverse por iniciativa propia, las piscinas municipales también ofrecen natación libre.