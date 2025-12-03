Un belén construido con más de 200 kilos de material y con una figura escondida La Asociación de Belenistas Virgen de la Peña de Francia ha presentado en la Fonda de la Veracruz su representación del nacimiento de Jesús

La fonda de la Veracruz ha inaugurado este miércoles su tradicional belén navideño. Una representación que ha sido realizada por la Asociación de Belenistas Virgen de la Peña de Francia y que cuenta con casi 60 figuras, entre las que se destaca la imagen de una de los personajes claves para la historia de los belenes, San Francisco de Asís, que se encuentra escondida en algún lugar entre los portales, casas y rincones de la representación.

«Teníamos la figura de San Francisco de Asís, que es el padre de los belenistas, y quisimos colocarlo como un reto, para que las personas que vengan intenten descubrir dónde está escondido», ha explicado Daniel Agudo, presidente de la Asociación de Belenistas Virgen de la Peña de Francia durante la presentación del belén. Un acto que ha contado también con la presencia de la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín.

La asociación de belenistas ha querido realizar una representación lineal de escenas bíblicas en la que los visitantes podrá ver la historia de la Sagrada Familia desde la Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María hasta uno de los momentos cúspides en la tradición cristiana, como es el Nacimiento del niño Jesús. Todo ello acompañado con escenas cotidianas de la época, como pueden ser los tradicionales mercados, los niños jugando o los mayores en las plazas.

Un «montaje exprés»

Para llevar a cabo esta representación religiosa fue necesario cuatro días de montaje y el trabajo de cinco personas. Se trata de un tiempo muy corto en comparación con otros belenes que requieren meses de trabajo. Sin embargo, desde la Asociación de Belenistas Virgen de la Peña de Francia destacan que este «montaje exprés» es posible gracias a todo el trabajo previo realizado por todos los miembros de la asociación que colaboran realizando las casas y edificios previamente.

«Esto no se monta de un día para otro. En solo cuatro días es imposible crear un belén de estas dimensiones. Las casas, por ejemplo, lleva mucho tiempo hacerlas. No son construcciones que se hacen para tirarlas y reemplazarlas las próximas navidades. Son figuras de gran valor que creamos para ampliar el belén y que año tras año sea más grande». señala Daniel Agudo.

Más de 200 kilos de materiales

Para realizar esta construcción han sido necesario más de 200 kilos de materiales, entre los que se destaca la arena y la grava, que son dos elementos claves. El corcho también ha sido uno de los materiales fundamentales, ya que la mayoría de las infraestructuras se realizado a base de este.

Inauguración oficial

La inauguración oficial del belén tendrá lugar este miércoles a las 19:30 horas y estará acompañada por animación musical de la tuna.