«Esta beca ha orientado mi futuro» El Ayuntamiento de Salamanca impulsa el talento con programas que permiten a los estudiantes más brillantes de segundo de bachiller aproximarse a la Universidad y a los centros de investigación como el del Cáncer

M.B. Martes, 26 de agosto 2025, 07:00 Comenta Compartir

El Programa de Fomento del Talento del Ayuntamiento de Salamanca llega a su recta final este año. Con esta iniciativa sigue acercando a los mejores estudiantes de segundo de Bachillerato al mundo universitario y de la ciencia.

Desde que se pusiera en marcha hace 15 años ha logrado que pasen más de cien estudiantes por este programa, y que este verano haya vuelto a ofertar 15 becas para jóvenes con los expedientes más brillantes del año.

Los seleccionados consiguen integrarse en la universidad y en los centros de investigación salmantinos, durante las dos semanas que dura esta beca, además reciben una ayuda económica de hasta 600 euros destinada a facilitar su inicio en su etapa universitaria. Las becas se distribuyen en seis plazas para Ciencias, seis para Humanidades y Ciencias Sociales y tres para Artes.

En esta edición, uno de los alumnos participantes ha sido Pablo Hernández Gil, del IES Fernando de Rojas, que ha realizado su experiencia en el Centro de Investigación del Cáncer, dentro del Servicio de Patología Molecular Comparada, dirigido por la investigadora, Carmen García.

La docente señala el valor de esta colaboración: «Estas iniciativas nos dan la oportunidad de mostrar a los estudiantes lo que hacemos en el centro y que lo comprendan. Cerramos un círculo muy importante entre Ayuntamiento, investigación y sociedad. Estamos encantados de colaborar y de sembrar esta semilla en los jóvenes».

Por su parte, el concejal de Educación, Luis Sánchez, destacó que el programa «pretende motivar e impulsar la vida académica y profesional de los mejores alumnos de Salamanca, y ofrecerles una experiencia en investigación de alto nivel en nuestras universidades y nuestros centros de investigación».

El edil recordó que el Ayuntamiento lleva más de 15 años desarrollando este programa, con colaboraciones estables con la Universidad o como es en este caso con el Centro de Investigación del Cáncer. «Carmen nos ha abierto las puertas de par en par durante estos años, y de esta manera logramos que los alumnos tengan el primer contacto con el mundo universitario», añade Sánchez.

El propio estudiante, Pablo Hernández Gil, calificó la experiencia como «una gran oportunidad para conocer desde dentro cómo funciona un centro de investigación», aunque reconocía que al principio se mostró un poco asustado, pero «al final me han enseñado bien y no he tenido ningún problema». También aseguraba que lo mejor que se llevaba era «saber cómo funciona esto y poder divulgarlo y explicarlo a los demás porque la investigación del cáncer necesita difusión y gente que se involucre».

Con iniciativas como el Programa de Fomento del Talento se logra afianzar estudiantes en Salamanca y que no se vayan a otros lugares con la consiguiente perdida de valores.