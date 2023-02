Barbacid no instalará en Salamanca su empresa de investigación del cáncer por falta de inversores

La ciudad dice adiós al proyecto que el prestigioso investigador Mariano Barbacid había previsto en Salamanca. La empresa Krasko Research no ha conseguido materializar la ampliación de capital y definitivamente la farmacéutica no se instalará en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca.

Krasko Research necesitaba un millón de euros para que la Junta de Castilla y León aportará los dos que había comprometido su presidente, Alfonso Fernández Mañueco en abril del año pasado. Al no haber logrado esa inversión se puede decir que Salamanca se despide de una empresa que había generado muchas expectativas y que pretendía desarrollar fármacos contra la mutación que provoca una quinta parte de los tumores, entre ellos algunos de mayor agresividad como son los de pulmón y páncreas.

La reserva de la parcela de 140 metros cuadrados en la que se iba a instalar la factoría en el parque Científico de la Universidad ha expirado, y el convenio rubricado entre la Junta de Castila y León y la empresa para recibir los dos millones de euros lo hace en un mes y medio. A pesar de ello, Mariano Barbacid tiene intención de seguir buscando una empresa de mayor solvencia con la que aterrizar en Salamanca en un futuro.

La firma se presentó en abril en la ciudad anunciando la colaboración con la Universidad de Salamanca, fundamentalmente a través de los grupos de investigación del Centro del Cáncer, del Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer, así como con el Hospital Clínico de Salamanca. El presidente de la Junta de Castilla y León se mostró ilusionado con esta iniciativa que llegaba avalada por las investigaciones de Barbacid.

Krasko Research tenía pensado iniciar su andadura en la investigación de fármacos contra el cáncer provocado por la mutación del oncogén K-RAS porque el conocimiento científico es suficiente. “Si hace tres años me dicen que me dan 3 millones de euros hubiera dicho que no al proyecto porque aún no había información suficiente para desarrollarlo, a pesar de que el oncogén se aisló hace 39 años”, explicó el científico Mariano Barbacid en su presentación en Salamanca, que siempre se ha mostrado muy agradecido por el trato de la Junta de Castilla y León.