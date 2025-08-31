Los balcones de Barrio Antiguo que enamoran: «Una vez vinieron unos novios a hacerse fotos»

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 31 de agosto 2025, 14:45 Comenta Compartir

Cualquiera que se de un paseo por la cuesta de San Blas pensaría que en el número 8 hay una comunidad de vecinos muy organizada. Y es que, la imagen de todos los balcones decorados con las mismas flores no es para menos. Sin embargo, detrás de esta hermosa fachada no se esconde una extraña imposición estética de los vecinos sino Carmen, una mujer amante de la jardinería.

«Aquí vivimos solo familia y yo me encargo de todos las flores. Cada primavera me voy al vivero a comprar las flores, las planto y se las doy a mis hijos para que las coloquen en sus balcones. Luego cada día, sin falta, les echo agua para que se mantengan bonitas. Solo cuando estuve mala de la cadera fue que uno de mis hijos se encargó de las plantas. De resto lo hago, pero es que me encanta», relata Carmen que recibe comentarios a menudo sobre las flores de sus balcones.

«Mucha gente me pregunta: ¿Cómo hacen todos los vecinos para ponerse de acuerdo y escoger las flores? Incluso, una vez en un curso de jardinería que hice el profesor estaba hablando de la importancia de combinar colores y dijo: en la cuesta de San Blas hay un edificio que los vecinos deben de ser muy amigos porque todos tienen las mismas flores. Yo me reí y le dije que esa casa era la mía», relata Carmen.

Una afición que incluso traspasa las fronteras de su casa. «Las flores de la vecina también las planto yo. Somos amigas y todas las primaveras cuando voy a comprar las flores para los balcones le digo: sácame las jardineras y te planto las flores. Así lo hacemos. Luego se las regreso y ella se encarga de mantenerlas. Salvo cuando se va de vacaciones que me pide que esté pendiente de echarles agua y esas cosas», cuenta.

Es tal el impacto que genera el edificio decorado con flores de color rosado intenso que son muchos los que optan por fotografiarse frente a él. «La gente para y se toma fotos. Una vez abrí la ventana y me encontré con unos novios que se estaban haciendo unas fotos debajo de los balcones», rememora con una sonrisa en los labios la salmantina.

Temas

Jardinería

Vecinos