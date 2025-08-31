Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen con sus flores desde el balcón de su casa. ALMEIDA

Los balcones de Barrio Antiguo que enamoran: «Una vez vinieron unos novios a hacerse fotos»

Todas los años Carmen decora su casa con surfinias rosas

María Andrea Sandia

Salamanca

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:45

Cualquiera que se de un paseo por la cuesta de San Blas pensaría que en el número 8 hay una comunidad de vecinos muy organizada. Y es que, la imagen de todos los balcones decorados con las mismas flores no es para menos. Sin embargo, detrás de esta hermosa fachada no se esconde una extraña imposición estética de los vecinos sino Carmen, una mujer amante de la jardinería.

«Aquí vivimos solo familia y yo me encargo de todos las flores. Cada primavera me voy al vivero a comprar las flores, las planto y se las doy a mis hijos para que las coloquen en sus balcones. Luego cada día, sin falta, les echo agua para que se mantengan bonitas. Solo cuando estuve mala de la cadera fue que uno de mis hijos se encargó de las plantas. De resto lo hago, pero es que me encanta», relata Carmen que recibe comentarios a menudo sobre las flores de sus balcones.

«Mucha gente me pregunta: ¿Cómo hacen todos los vecinos para ponerse de acuerdo y escoger las flores? Incluso, una vez en un curso de jardinería que hice el profesor estaba hablando de la importancia de combinar colores y dijo: en la cuesta de San Blas hay un edificio que los vecinos deben de ser muy amigos porque todos tienen las mismas flores. Yo me reí y le dije que esa casa era la mía», relata Carmen.

Una afición que incluso traspasa las fronteras de su casa. «Las flores de la vecina también las planto yo. Somos amigas y todas las primaveras cuando voy a comprar las flores para los balcones le digo: sácame las jardineras y te planto las flores. Así lo hacemos. Luego se las regreso y ella se encarga de mantenerlas. Salvo cuando se va de vacaciones que me pide que esté pendiente de echarles agua y esas cosas», cuenta.

Es tal el impacto que genera el edificio decorado con flores de color rosado intenso que son muchos los que optan por fotografiarse frente a él. «La gente para y se toma fotos. Una vez abrí la ventana y me encontré con unos novios que se estaban haciendo unas fotos debajo de los balcones», rememora con una sonrisa en los labios la salmantina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La divertida confesión de las Pombo de boda en Salamanca y su faja: «No puedo respirar»
  2. 2 Malestar en el comercio local ante la llegada de Verifactu, el nuevo sistema de facturación
  3. 3 La Junta asumirá desde el lunes el coste íntegro del transporte metropolitano
  4. 4 Estampas de los caballitos, la noria y el tren de la bruja: la feria de Salamanca siempre ha arrancado sonrisas
  5. 5 La queja generalizada con Correos: «Ausente, aunque estaba en casa»
  6. 6 La Fiscalía acusa a una madre de agredir al padre de su hijo a la puerta del colegio en Salamanca por la pensión
  7. 7 Unionistas arranca el nuevo curso con una derrota frente a Osasuna Promesas (0-1)
  8. 8 Primeras casetas: las Ferias calientan motores
  9. 9 «Cuando llega agosto siempre dejamos el tractor preparado por si hay un fuego»
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 30 de agosto de 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los balcones de Barrio Antiguo que enamoran: «Una vez vinieron unos novios a hacerse fotos»

Los balcones de Barrio Antiguo que enamoran: «Una vez vinieron unos novios a hacerse fotos»