Balance positivo de Zeppelin Maquinaria en Salamaq 2025: innovación, potencia y confianza

Zeppelin Maquinaria cierra Salamaq 2025 con un balance de éxito y gran acogida de sus gamas High Tech, tractores Hanwo y Rhinoceros. El interés generado por las gamas High Tech y la solidez de las marcas Hanwo y Rhinoceros refuerzan la expansión de Zeppelin Maquinaria en el mercado ibérico. La participación de Zeppelin Maquinaria en Salamaq 2025 ha supuesto un auténtico hito para la compañía y una confirmación de su papel como referente en innovación y soluciones para el campo.

A lo largo de los cinco días de feria, el stand de Zeppelin se convirtió en un punto de encuentro clave para agricultores, ganaderos y profesionales del sector, que acudieron con interés a conocer las últimas novedades y comprobar en directo la calidad y rendimiento de unas máquinas diseñadas para responder a los retos de la agricultura actual.

La gama High Tech ha sido, sin duda, una de las grandes protagonistas. Con modelos como la Eventail, la Combinator y la Monegros Xtrem, Zeppelin ha demostrado su capacidad para integrar la más avanzada tecnología en equipos de trabajo pensados para optimizar el tiempo, mejorar la productividad y garantizar resultados sobresalientes incluso en las condiciones más exigentes. La respuesta de los visitantes ha confirmado la confianza en estas soluciones, que representan un salto cualitativo en la mecanización agrícola.

Junto a la innovación tecnológica, la eficacia y robustez de las gradas rápidas Zeppelin —de hasta 6 metros de ancho de trabajo— y los chisel rastrojeros han reafirmado la reputación de la marca en el terreno del laboreo. Estas máquinas, diseñadas para ofrecer precisión, durabilidad y sostenibilidad en la preparación del suelo, han recibido elogios por su capacidad de aportar un alto rendimiento con un menor consumo energético, claves para una agricultura competitiva y respetuosa con el medio ambiente. «Las gradas rápidas y los rastrojeros atraen a un amplio mercado en Salamanca y en Castilla y León. Tenemos muy buena aceptación», señala Álvaro Redondo, director general de Zeppelin Maquinaria.

El éxito no se ha limitado a la maquinaria de laboreo. Los tractores Hanwo, con potencias de hasta 75 hp, y la gama Rhinoceros, han atraído la atención de numerosos profesionales que buscan equipos fiables, versátiles y adaptados a las necesidades del campo actual. Su equilibrio entre potencia, robustez y precios competitivos ha sido ampliamente valorado, consolidándolos como una opción de confianza dentro del mercado ibérico. La satisfacción expresada por los visitantes y el interés de nuevos distribuidores confirman que ambas marcas se encuentran en un momento de expansión y crecimiento.

El balance de la feria no puede ser más positivo: el elevado número de visitas al stand, el interés suscitado por las demostraciones en vivo y las conversaciones mantenidas con agricultores y distribuidores han reafirmado la posición de Zeppelin Maquinaria como un aliado estratégico para el sector. En este sentido, el director general quiere llamar la atención sobre el protagonismo que debe tener la agricultura en el marco de la feria. «No solo hay que defender que se trata de una feria centrada en el ganado, sino también en la agricultura, en su cuidado y el factor clave que representa en la prevención de incendios» subraya.

Más allá de la exposición de productos, Salamaq 2025 ha servido para escuchar de primera mano sus necesidades y reforzar un compromiso basado en la cercanía, la fiabilidad y la innovación constante. Con esta edición, Zeppelin Maquinaria cierra su participación en Salamaq 2025 con la certeza de haber superado expectativas y con la convicción de que el camino de la innovación, la tecnología y la proximidad al agricultor seguirá guiando su crecimiento en España, Portugal y toda Europa.

