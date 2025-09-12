Balance positivo de la programación cultural de verano: cerca de 47.000 asistentes en 'Plazas y Patios' y 'Salamanca culta y oculta' Supone un aumento de cerca de 9.000 personas respecto al año pasado

Alejandro Sardón Salamanca Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

La concejalía de Cultura y Turismo ha presentado este viernes las cifras de asistencia de la programación cultural de este verano. 46.741 personas han participado en las distintas actividades llevadas a cabo en los programas 'Plazas y patios' y 'Salamanca culta y oculta'. Son unos 8.700 asistentes más que el año pasado, lo que supone una subida del 23% respecto a las anteriores ediciones.

'Plazas y patios' ha recibido 33.406 participantes en los 50 eventos celebrados entre el 22 de junio y el 23 de agosto, y es donde se produce la mayor parte de este aumento en las asistencias. Los conciertos musicales que han llenado los principales rincones patrimoniales de la ciudad han tenido tirón y así lo demuestran los números: los conciertos de la Banda Municipal y de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León reunieron en la Plaza Mayor a 5.000 personas.

El Patio Chico, que acogió la VIII edición del Festival Internacional de Jazz, recibió a 4.700 personas en total. Los conciertos de los Jardines de Santo Domingo de varios estilos musicales congregaron a 5.320 asistentes y a otros 5.000 los dos conciertos sobre el agua en el Río Tormes. Las cuatro citas de la IX edición del Ciclo de Órgano en la Catedral Nueva obtuvieron 2.900 visitas.

En cuanto al apartado teatral, destacaron las seis obras dedicadas a Carmen Martín Gaite por el centenario de su nacimiento con una asistencia de 6.850 personas, y las actividades de Cultura en los parques reunieron a 900. Cerca de 1.800 asistentes se congregaron en la Torre de los Anaya para los cuatro recitales en las Plazas y Patios de las Letras.

El programa 'Salamanca culta y oculta' consiguió, por su parte, a 13.335 asistentes en las 19 propuestas puestas en marcha entre el 1 de julio y el 31 de agosto —46 personas más que el año pasado—. Entre los lugares con mayor afluencia, destacaron en este caso el Museo del Cerro de San Vicente, que atrajo a 3.578 personas; el Pozo de Nieve con 1.577 (dos tercios asistieron a las visitas teatralizadas y el otro a las visitas guiadas por arqueólogos); y la visita nocturna a Scala Coeli —las torres de la Clerecía— a 1.036 asistentes.

El concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández, hizo hincapié también en la satisfacción del público con las actividades, otro aspecto que también tienen en cuenta más allá de las cifras. Además agradeció a los que han hecho posible estos eventos y a aquellas personas que se animaron a participar, ya que considera que «ambos programas han contribuido a que los datos de viajeros y pernoctaciones hayan sido positivos a falta de conocer el dato de agosto».

Temas

cultura

Verano

Turismo

Salamanca