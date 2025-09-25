Balance de la Policía Nacional de las Ferias: 38 detenidos Se han chequeado más de 200 vehículos en colaboración con Policía Local

La Gaceta Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:20

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Salamanca, ha llevado a cabo con éxito un dispositivo de seguridad con motivo de las Ferias y Fiestas patronales, que se ha extendido entre los días 3 y 15 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta que nos encontramos en el nivel 4, intensidad reforzada, del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista.

El dispositivo ha contribuido a que hayan podido disfrutarse las jornadas festivas sin incidentes reseñables, tanto por los salmantinos como por la multitud de visitantes que han pasado por la ciudad estos días.

Entre la variedad de eventos y espectáculos que han tenido lugar, se destaca la prevención de incidentes durante la celebración, entre los días 5 y 9 de septiembre, de la Feria del Sector Agropecuario y XXV Exposición Internacional de Ganado Puro, SALAMAQ´25, que contó con la presencia de Unidades de Caballería, así como una exhibición de Guías Caninos de la Policía Nacional que hizo las delicias de los más pequeños.

También hubo despliegues importantes de funcionarios policiales en tareas de mantenimiento del orden público, durante la celebración de los eventos multitudinarios que han tenido lugar en la Plaza Mayor, en los espectáculos pirotécnicos en las inmediaciones del Puente Romano, en la feria taurina en la Plaza de la Glorieta, o en el Concurso Hípico del Campo de Tiro.

Especialmente importantes han sido las labores de prevención de la delincuencia, en las aglomeraciones de personas en la vía pública con motivo de la «Feria de Día», el Mercado Medieval, o en las atracciones ubicadas en el Recinto Ferial de La Aldehuela.

Durante los días 7,8,9,11,13 y 14 de septiembre la Policía Nacional ha tenido presencia activa en el Centro de Coordinación ubicado en instalaciones municipales en la Plaza Mayor, junto con responsables de Policía Local y Bomberos, participando en la toma de decisiones sobre el control de accesos y aforos durante los conciertos celebrados en el ágora salmantina.

Como resultados del dispositivo cabe destacar que se han practicado 38 detenciones durante el periodo, se han chequeado más de 200 vehículos, desarrollado más de 400 controles preventivos o inspeccionado 15 locales de ocio, en dispositivos conjuntos con Policía Local.

Asimismo, y en relación al «Plan Director de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio», se han levantado 51 acta de intervención de sustancias estupefacientes y 19 actas de intervención de armas blancas.